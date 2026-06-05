Il calendario della Serie A 2026/27: tutte le sfide, i big match e i derby

La Serie A è pronta a ripartire, con il calendario della Serie A 2026 2027 che sarà svelato ufficialmente nella giornata odierna. L’Inter campione d’Italia in carica è già così nel mirino delle inseguitrici. Il campionato, le cui date sono state svelate nelle scorse settimane dalla Lega Serie A, prenderà il via nel weekend del 22-23 agosto 2026 e si concluderà in quello del 29-30 maggio 2027, promettendo una stagione ricca di emozioni, rivalità e sorprese.

Per quanto riguarda le date della Serie A 2026 2027, il calendario prevede due turni infrasettimanali, fissati per mercoledì 28 ottobre 2026 e mercoledì 6 gennaio 2027, oltre a tre soste per le Nazionali, una delle quali segnata da un doppio weekend di pausa: domenica 27 settembre 2026; domenica 4 ottobre 2026; domenica 15 novembre 2026; domenica 28 marzo 2027.