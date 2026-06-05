Il calendario della Serie A 2026/27: tutte le sfide, i big match e i derby

La Serie A è pronta a ripartire, con il calendario della Serie A 2026 2027 che sarà svelato ufficialmente nella giornata odierna. L’Inter campione d’Italia in carica è già così nel mirino delle inseguitrici. Il campionato, le cui date sono state svelate nelle scorse settimane dalla Lega Serie A, prenderà il via nel weekend del 22-23 agosto 2026 e si concluderà in quello del 29-30 maggio 2027, promettendo una stagione ricca di emozioni, rivalità e sorprese.
Per quanto riguarda le date della Serie A 2026 2027, il calendario prevede due turni infrasettimanali, fissati per mercoledì 28 ottobre 2026 e mercoledì 6 gennaio 2027, oltre a tre soste per le Nazionali, una delle quali segnata da un doppio weekend di pausa: domenica 27 settembre 2026; domenica 4 ottobre 2026; domenica 15 novembre 2026; domenica 28 marzo 2027.
Serie A, il calendario del girone d’andata
In attesa del calendario completo, ecco gli appuntamenti più interessanti del girone di andata:
GIORNATA 1
- Atalanta-Sassuolo
- Bologna-Lazio
- Frosinone-Juventus
- Genoa-Napoli
- Inter-Monza
- Parma-Cagliari
- Roma-Fiorentina
- Torino-Milan
- Udinese-Como
- Venezia-Lecce
GIORNATA 2
- Atalanta-Bologna
- Cagliari-Inter
- Fiorentina-Frosinone
- Juventus-Parma
- Lazio-Genoa
- Lecce-Roma
- Milan-Venezia
- Monza-Udinese
- Napoli-Como
- Sassuolo-Torino
I big match della terza giornata
- Inter-Napoli
- Juventus-Milan
I big match della quarta giornata
- Lazio-Milan
I big match della quinta giornata
- Juventus-Atalanta
- Roma-Inter
I big match della settima giornata
- Juventus-Lazio
- Milan-Atalanta
Il derby di Milano
- La sfida tra Milan e Inter è in programma alla decima giornata di andata del campionato
Serie A, il calendario del girone di ritorno
Di seguito, gli appuntamenti più interessanti del girone di ritorno:
- [IN AGGIORNAMENTO]