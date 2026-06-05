Il calendario della Serie A 2026/27: tutte le sfide, i big match e i derby

Sarà svelato oggi, nell’ambito del Festival della Serie A in programma a Parma, il calendario del prossimo campionato: si partirà il 22-23 agosto.

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Calendario Serie A 2026 2027
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(Foto: Lega Serie A)

La Serie A è pronta a ripartire, con il calendario della Serie A 2026 2027 che sarà svelato ufficialmente nella giornata odierna. L’Inter campione d’Italia in carica è già così nel mirino delle inseguitrici. Il campionato, le cui date sono state svelate nelle scorse settimane dalla Lega Serie A, prenderà il via nel weekend del 22-23 agosto 2026 e si concluderà in quello del 29-30 maggio 2027, promettendo una stagione ricca di emozioni, rivalità e sorprese.

Per quanto riguarda le date della Serie A 2026 2027, il calendario prevede due turni infrasettimanali, fissati per mercoledì 28 ottobre 2026 e mercoledì 6 gennaio 2027, oltre a tre soste per le Nazionali, una delle quali segnata da un doppio weekend di pausa: domenica 27 settembre 2026; domenica 4 ottobre 2026; domenica 15 novembre 2026; domenica 28 marzo 2027.

Serie A, il calendario del girone d’andata

In attesa del calendario completo, ecco gli appuntamenti più interessanti del girone di andata:

GIORNATA 1

  • Atalanta-Sassuolo
  • Bologna-Lazio
  • Frosinone-Juventus
  • Genoa-Napoli
  • Inter-Monza
  • Parma-Cagliari
  • Roma-Fiorentina
  • Torino-Milan
  • Udinese-Como
  • Venezia-Lecce

GIORNATA 2

  • Atalanta-Bologna
  • Cagliari-Inter
  • Fiorentina-Frosinone
  • Juventus-Parma
  • Lazio-Genoa
  • Lecce-Roma
  • Milan-Venezia
  • Monza-Udinese
  • Napoli-Como
  • Sassuolo-Torino

I big match della terza giornata

  • Inter-Napoli
  • Juventus-Milan

I big match della quarta giornata

  • Lazio-Milan

I big match della quinta giornata

  • Juventus-Atalanta
  • Roma-Inter

I big match della settima giornata

  • Juventus-Lazio
  • Milan-Atalanta

Il derby di Milano

  • La sfida tra Milan e Inter è in programma alla decima giornata di andata del campionato

Serie A, il calendario del girone di ritorno

Di seguito, gli appuntamenti più interessanti del girone di ritorno:

  • [IN AGGIORNAMENTO]

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