Serie A, così DAZN e Sky sceglieranno i match da trasmettere nel 2026/27

Ecco come saranno divise le partite nella trasmissione sulle due emittenti che detengono i diritti tv: 20 big match saranno scelti a tavolino.

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Redazione
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Onefootball
Serie A 37 giornata Sky o DAZN
I loghi di Sky e DAZN (Andrea Staccioli/Insidefoto)

La stagione 2026/27 sarà la terza del nuovo ciclo di diritti televisivi. Protagoniste fino al 2028/29 saranno ancora una volta DAZN e Sky, le due emittenti che trasmettono le partite di Serie A dal 2018 a oggi. Anche per le prossime tre stagioni, la spartizione degli incontri sarà quella che abbiamo già conosciuto negli ultimi anni: tutte le partite in diretta solo su DAZN e tre partite a giornata in diretta su Sky, in co-esclusiva.

Quello che è cambiato a partire dalla stagione 2024/25 è relativo alle modalità e l’ordine in cui le due emittenti sceglieranno le partite da trasmettere. Il bando sui diritti tv specifica che «la presente sezione disciplina le modalità con cui i Licenziatari dei Pacchetti 15terA e 15terB hanno il diritto di esercitare la scelta dei c.d. “Pick” ovvero la distribuzione delle Gare tra i Licenziatari nel rispetto del calendario pubblicato in ciascuna Stagione Sportiva dalla Lega Serie A, degli slot orari attribuiti ai diversi Pacchetti e delle altre previsioni di cui al paragrafo 8.4 dell’Invito».

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Serie A calendario DAZN Sky – Gli slot delle emittenti

Le gare di ogni giornata attribuite ai diversi pacchetti (in particolare: 10 Gare al Pacchetto 15terA di cui 3 in co-esclusiva con il Pacchetto 15terB) vengono divise in questo modo:

  • Venerdì, ore 20.45 – slot DAZN
  • Sabato, ore 15.00 – slot DAZN
  • Sabato, ore 18.00 – slot DAZN
  • Sabato, ore 20.45 – slot DAZN e Sky
  • Domenica, ore 12.30 – slot DAZN
  • Domenica, ore 15.00 – slot DAZN
  • Domenica, ore 15.00 – slot DAZN
  • Domenica, ore 18.00 – slot DAZN e Sky
  • Domenica, ore 20.45 – slot DAZN
  • Lunedì, ore 20.45 – slot DAZN e Sky

Rispetto al ciclo precedente cambiano dunque gli slot a disposizione di Sky. Rimangono invariati quello del sabato alle ore 20.45 e del lunedì alle ore 20.45, mentre quello della domenica alle 12.30 è stato sostituito dalla domenica alle ore 18.00. Ma non si tratta dell’unica novità sulla scelta degli incontri, perché dal 2024/25 le due emittentidecidono a tavolino (in anticipo) la trasmissione delle 20 migliori partite del campionato.

«I Pick oggetto di selezione da parte dei Licenziatari del Pacchetto 15terA e del Pacchetto 15terB – si legge nel documento – corrispondono alle 380 Gare di ciascuna Stagione Sportiva e sono così suddivisi:

  • Pick “top match” corrispondenti a 20 Gare per Stagione Sportiva; e
  • Pick “matchday” corrispondenti alle rimanenti 360 Gare per Stagione Sportiva».

Serie A calendario DAZN Sky – La scelta dei 20 big match

Ma come saranno scelte queste partite? Partendo dai big match, è previsto che le due emittenti stilano una lista di 20 partite a inizio stagione, tornando a una modalità che era prevista già nel ciclo 2018-2021, ma non in quello 2021-2024. Per queste gare si seguirà il seguente ordine di scelta relativamente alle stagioni 2026/27 (la prossima) e 2028/29 :

  1. DAZN
  2. DAZN
  3. DAZN
  4. Sky
  5. DAZN
  6. DAZN
  7. Sky
  8. DAZN
  9. DAZN
  10. DAZN
  11. DAZN
  12. Sky
  13. DAZN
  14. DAZN
  15. DAZN
  16. DAZN
  17. DAZN
  18. DAZN
  19. Sky
  20. DAZN

Ricordiamo che i match scelti da Sky saranno comunque trasmessi in co-esclusiva, e che quindi andranno in onda in diretta anche su DAZN.

Serie A calendario DAZN Sky – Le scelte giornata per giornata

Le rimanenti 360 gare di ciascuna stagione sportiva «sono oggetto di scelta da parte dei Licenziatari del Pacchetto 15terA e del Pacchetto 15terB secondo l’ordine di priorità per ciascuna Giornata stabilito dal seguente schema»:

  • Con riferimento a tutte le Giornate per ciascuna Stagione Sportiva ad esclusione delle prime 6 giornate e delle prime 2 giornate che seguono la pausa invernale di ciascuna Stagione Sportiva:

  • Con riferimento alle prime 6 giornate e alle prime 2 giornate che seguono la pausa invernale di ciascuna Stagione Sportiva:

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