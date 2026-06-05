Serie A, così DAZN e Sky sceglieranno i match da trasmettere nel 2026/27

La stagione 2026/27 sarà la terza del nuovo ciclo di diritti televisivi. Protagoniste fino al 2028/29 saranno ancora una volta DAZN e Sky, le due emittenti che trasmettono le partite di Serie A dal 2018 a oggi. Anche per le prossime tre stagioni, la spartizione degli incontri sarà quella che abbiamo già conosciuto negli ultimi anni: tutte le partite in diretta solo su DAZN e tre partite a giornata in diretta su Sky, in co-esclusiva.
Quello che è cambiato a partire dalla stagione 2024/25 è relativo alle modalità e l’ordine in cui le due emittenti sceglieranno le partite da trasmettere. Il bando sui diritti tv specifica che «la presente sezione disciplina le modalità con cui i Licenziatari dei Pacchetti 15terA e 15terB hanno il diritto di esercitare la scelta dei c.d. “Pick” ovvero la distribuzione delle Gare tra i Licenziatari nel rispetto del calendario pubblicato in ciascuna Stagione Sportiva dalla Lega Serie A, degli slot orari attribuiti ai diversi Pacchetti e delle altre previsioni di cui al paragrafo 8.4 dell’Invito».
Serie A calendario DAZN Sky – Gli slot delle emittenti
Le gare di ogni giornata attribuite ai diversi pacchetti (in particolare: 10 Gare al Pacchetto 15terA di cui 3 in co-esclusiva con il Pacchetto 15terB) vengono divise in questo modo:
- Venerdì, ore 20.45 – slot DAZN
- Sabato, ore 15.00 – slot DAZN
- Sabato, ore 18.00 – slot DAZN
- Sabato, ore 20.45 – slot DAZN e Sky
- Domenica, ore 12.30 – slot DAZN
- Domenica, ore 15.00 – slot DAZN
- Domenica, ore 15.00 – slot DAZN
- Domenica, ore 18.00 – slot DAZN e Sky
- Domenica, ore 20.45 – slot DAZN
- Lunedì, ore 20.45 – slot DAZN e Sky
Rispetto al ciclo precedente cambiano dunque gli slot a disposizione di Sky. Rimangono invariati quello del sabato alle ore 20.45 e del lunedì alle ore 20.45, mentre quello della domenica alle 12.30 è stato sostituito dalla domenica alle ore 18.00. Ma non si tratta dell’unica novità sulla scelta degli incontri, perché dal 2024/25 le due emittentidecidono a tavolino (in anticipo) la trasmissione delle 20 migliori partite del campionato.
«I Pick oggetto di selezione da parte dei Licenziatari del Pacchetto 15terA e del Pacchetto 15terB – si legge nel documento – corrispondono alle 380 Gare di ciascuna Stagione Sportiva e sono così suddivisi:
- Pick “top match” corrispondenti a 20 Gare per Stagione Sportiva; e
- Pick “matchday” corrispondenti alle rimanenti 360 Gare per Stagione Sportiva».
Serie A calendario DAZN Sky – La scelta dei 20 big match
Ma come saranno scelte queste partite? Partendo dai big match, è previsto che le due emittenti stilano una lista di 20 partite a inizio stagione, tornando a una modalità che era prevista già nel ciclo 2018-2021, ma non in quello 2021-2024. Per queste gare si seguirà il seguente ordine di scelta relativamente alle stagioni 2026/27 (la prossima) e 2028/29 :
- DAZN
- DAZN
- DAZN
- Sky
- DAZN
- DAZN
- Sky
- DAZN
- DAZN
- DAZN
- DAZN
- Sky
- DAZN
- DAZN
- DAZN
- DAZN
- DAZN
- DAZN
- Sky
- DAZN
Ricordiamo che i match scelti da Sky saranno comunque trasmessi in co-esclusiva, e che quindi andranno in onda in diretta anche su DAZN.
Serie A calendario DAZN Sky – Le scelte giornata per giornata
Le rimanenti 360 gare di ciascuna stagione sportiva «sono oggetto di scelta da parte dei Licenziatari del Pacchetto 15terA e del Pacchetto 15terB secondo l’ordine di priorità per ciascuna Giornata stabilito dal seguente schema»:
- Con riferimento a tutte le Giornate per ciascuna Stagione Sportiva ad esclusione delle prime 6 giornate e delle prime 2 giornate che seguono la pausa invernale di ciascuna Stagione Sportiva:
- Con riferimento alle prime 6 giornate e alle prime 2 giornate che seguono la pausa invernale di ciascuna Stagione Sportiva: