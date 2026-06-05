Serie A, così DAZN e Sky sceglieranno i match da trasmettere nel 2026/27

La stagione 2026/27 sarà la terza del nuovo ciclo di diritti televisivi. Protagoniste fino al 2028/29 saranno ancora una volta DAZN e Sky, le due emittenti che trasmettono le partite di Serie A dal 2018 a oggi. Anche per le prossime tre stagioni, la spartizione degli incontri sarà quella che abbiamo già conosciuto negli ultimi anni: tutte le partite in diretta solo su DAZN e tre partite a giornata in diretta su Sky, in co-esclusiva.

Quello che è cambiato a partire dalla stagione 2024/25 è relativo alle modalità e l’ordine in cui le due emittenti sceglieranno le partite da trasmettere. Il bando sui diritti tv specifica che «la presente sezione disciplina le modalità con cui i Licenziatari dei Pacchetti 15terA e 15terB hanno il diritto di esercitare la scelta dei c.d. “Pick” ovvero la distribuzione delle Gare tra i Licenziatari nel rispetto del calendario pubblicato in ciascuna Stagione Sportiva dalla Lega Serie A, degli slot orari attribuiti ai diversi Pacchetti e delle altre previsioni di cui al paragrafo 8.4 dell’Invito».