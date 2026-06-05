Roland Garros, Arnaldi si ritira: la finale sarà Cobolli-Zverev

Niente semifinale tutta italiana sulla terra rossa di Parigi.

Di
Redazione
SportNEXT
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Matteo Arnaldi (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

Flavio Cobolli è in finale al Roland Garros. Matteo Armaldi ha rinunciato a giocare la finale. Il forfait di Matteo Arnaldi nella semifinale contro Flavio Cobolli al Roland Garros è stato annunciato in sala stampa dagli organizzatori dello Slam parigino, precisando che Arnaldi è affetto da un ‘virus’ e per questo non potrà giocare. Il pubblico verrà rimborsato.

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Dopo Berrettini, ritiratosi proprio contro Arnaldi ai quarti di finale, un altro italiano è costretto a dare forfait, questa volta senza nemmeno scendere in campo. Ora, quindi, si dovrà attendere domenica quando Cobolli e Zverev andranno a caccia del loro primo Slam in carriera.

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