Roland Garros, Arnaldi si ritira: la finale sarà Cobolli-Zverev

Flavio Cobolli è in finale al Roland Garros. Matteo Armaldi ha rinunciato a giocare la finale. Il forfait di Matteo Arnaldi nella semifinale contro Flavio Cobolli al Roland Garros è stato annunciato in sala stampa dagli organizzatori dello Slam parigino, precisando che Arnaldi è affetto da un ‘virus’ e per questo non potrà giocare. Il pubblico verrà rimborsato.