Juve e WWE fanno squadra: al via la partnership che unisce calcio e wrestling

Il primo banco di prova della collaborazione è arrivato in occasione di WWE Clash in Italy , evento andato in scena a Torino domenica 31 maggio e diventato un’occasione di incontro tra le community bianconera e WWE. Nel corso del weekend, infatti, le due realtà hanno costruito diversi punti di contatto tra contenuti digitali e iniziative social lanciando anche una linea di merchandising dedicato.

Juventus e WWE uniscono le forze . Il club bianconero rafforzano il sigla una partnership volta a costruire contenuti ed esperienze capaci di parlare a pubblici sempre più trasversali. L’accordo punta a unire il mondo del calcio con quello dello spettacolo sportivo, rivolgendosi a nuovi fan e intercettando il crescente interesse delle nuove generazioni per format ibridi e ad alto impatto narrativo.

La partnership non si limiterà però alle iniziative legate all’evento torinese. Juventus e WWE lavoreranno infatti su un ventaglio più ampio di opportunità, che potrà includere merchandising in co-branding, contenuti crossover, campagne cross-promozionali e attivazioni costruite anche insieme ai rispettivi partner commerciali.

Tra le attivazioni più visibili figurano i contenuti realizzati insieme da Jay , la mascotte della Juventus , e dalla Superstar WWE Jey Uso , oltre alla copertura social dedicata al Campione Indiscusso WWE Cody Rhodes , protagonista della consegna di una maglia personalizzata del club bianconero. A completare il quadro, la disponibilità delle cinture “ WWE x Juventus Championship Title Belts ”, già svelate in precedenza e messe in vendita nei punti merchandising allestiti nell’area della Inalpi Arena.

Juventus WWE – I format della collaborazione

Un ruolo centrale sarà affidato anche alla narrazione digitale e ai creator, con l’obiettivo di integrare talenti e volti riconoscibili dei due mondi in momenti chiave della comunicazione di Juventus e WWE. L’idea è quella di costruire un racconto condiviso, capace di valorizzare tanto l’identità sportiva del club quanto la dimensione spettacolare e globale del brand WWE.

La collaborazione si estenderà inoltre a esperienze dedicate ai tifosi, eventi e attivazioni internazionali, con campagne pensate per raggiungere nuove audience al di fuori dei confini tradizionali dei rispettivi mercati. In questo senso, l’accordo si inserisce in una strategia più ampia di convergenza tra sport ed entertainment, sempre più centrale per intercettare l’attenzione dei fan su scala globale. Per Juventus e WWE, l’obiettivo è costruire un linguaggio comune tra due universi diversi ma accomunati dalla capacità di generare appartenenza e coinvolgimento.