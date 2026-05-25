Serie A 26/27, ufficiali le date: si parte il 23 agosto, due turni infrasettimanali

Conclusa la stagione calcistica 2025/26, la Lega Serie A ha ufficializzato le date della stagione 2026/27. Il prossimo campionato prenderà il via domenica 23 agosto 2026 e si concluderà domenica 30 maggio 2027, con due turni infrasettimanali già previsti nel calendario.
Come avvenuto nelle ultime stagioni, il torneo sarà intervallato dalle finestre dedicate alle nazionali e da una sosta natalizia, fissata per il 27 dicembre 2026.
Serie A date nuova stagione – Tutti gli appuntamenti
Ecco le principali date comunicate dalla Lega Serie A per il campionato 2026/27:
- Inizio campionato: domenica 23 agosto 2026
- Primo turno infrasettimanale: mercoledì 28 ottobre 2026
- Secondo turno infrasettimanale: mercoledì 6 gennaio 2027
- Sosta natalizia: domenica 27 dicembre 2026
- Soste per le nazionali: domenica 27 settembre 2026; domenica 4 ottobre 2026; domenica 15 novembre 2026; domenica 28 marzo 2027
- Fine campionato: domenica 30 maggio 2027
Serie A date nuova stagione – Quando verrà presentato il calendario
Dopo la pubblicazione delle date della stagione, cresce ora l’attesa per la compilazione del calendario della Serie A 2026/27. Il sorteggio e la presentazione delle 38 giornate sono in programma il prossimo 5 giugno a Parma, nell’ambito del Festival della Serie A, come già anticipato dal presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli.
Con l’ufficializzazione delle date prende così forma la prossima stagione del massimo campionato italiano, che si svilupperà nell’arco di oltre nove mesi, tra agosto 2026 e maggio 2027, con quattro finestre dedicate agli impegni delle nazionali e due turni infrasettimanali già inseriti nel programma.