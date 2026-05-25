Serie A 26/27, ufficiali le date: si parte il 23 agosto, due turni infrasettimanali

La Lega ha svelato le date della prossima stagione, tra soste per le Nazionali e pausa natalizia: ecco tutti gli appuntamenti del nuovo anno.

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Redazione
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Serie A date nuova stagione
(Foto: Nicolo Campo / Insidefoto)

Conclusa la stagione calcistica 2025/26, la Lega Serie A ha ufficializzato le date della stagione 2026/27. Il prossimo campionato prenderà il via domenica 23 agosto 2026 e si concluderà domenica 30 maggio 2027, con due turni infrasettimanali già previsti nel calendario. 

Come avvenuto nelle ultime stagioni, il torneo sarà intervallato dalle finestre dedicate alle nazionali e da una sosta natalizia, fissata per il 27 dicembre 2026. 

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Serie A date nuova stagione – Tutti gli appuntamenti 

Ecco le principali date comunicate dalla Lega Serie A per il campionato 2026/27: 

  • Inizio campionato: domenica 23 agosto 2026 
  • Primo turno infrasettimanale: mercoledì 28 ottobre 2026 
  • Secondo turno infrasettimanale: mercoledì 6 gennaio 2027 
  • Sosta natalizia: domenica 27 dicembre 2026 
  • Soste per le nazionali: domenica 27 settembre 2026; domenica 4 ottobre 2026; domenica 15 novembre 2026; domenica 28 marzo 2027 
  • Fine campionato: domenica 30 maggio 2027 

Serie A date nuova stagione – Quando verrà presentato il calendario 

Dopo la pubblicazione delle date della stagione, cresce ora l’attesa per la compilazione del calendario della Serie A 2026/27. Il sorteggio e la presentazione delle 38 giornate sono in programma il prossimo 5 giugno a Parma, nell’ambito del Festival della Serie A, come già anticipato dal presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli. 

Con l’ufficializzazione delle date prende così forma la prossima stagione del massimo campionato italiano, che si svilupperà nell’arco di oltre nove mesi, tra agosto 2026 e maggio 2027, con quattro finestre dedicate agli impegni delle nazionali e due turni infrasettimanali già inseriti nel programma. 

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