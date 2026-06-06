Per Cobolli si tratta della prima finale in carriera in un torneo del Grande Slam. Il ventiquattrenne italiano, specialista della terra battuta, ha raggiunto l’epilogo di Parigi cedendo appena due set nel corso del torneo. Il suo percorso si è chiuso in semifinale senza disputare l’atteso derby italiano con Matteo Arnaldi, costretto al forfait.

Cinquant’anni dopo il trionfo di Adriano Panatta al Roland Garros e un anno dopo la finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz , il tennis italiano torna protagonista nell’ultimo atto dello Slam parigino. Flavio Cobolli , decima testa di serie del torneo, affronterà Alexander Zverev nella finale del Roland Garros, in programma domenica 7 giugno in diretta dalle ore 15.00 su Nove, con prepartita in chiaro dalle 14.30.

Dall’altra parte della rete ci sarà Alexander Zverev, numero 2 del seeding al Roland Garros. Il tedesco, ventinove anni, vanta già tre finali disputate nei tornei major, tra cui quella persa proprio sul Philippe-Chatrier contro Carlos Alcaraz. I precedenti sorridono a Zverev, avanti 3-1 negli scontri diretti con Cobolli, anche se il bilancio del 2026 è in parità, con una vittoria per parte. I due si erano affrontati anche lo scorso anno a Parigi, con successo del tedesco.

Finale Roland Garros 2026 in chiaro – Come seguire l’evento

La finale Cobolli-Zverev rappresenta un nuovo momento di grande visibilità per il tennis italiano e sarà trasmessa in chiaro su Nove. L’incontro sarà preceduto da “Courtside”, il prepartita con i volti più noti del tennis di Eurosport, in onda dalle 14.30.

Il match sarà commentato da Jacopo Lo Monaco, Barbara Rossi e Andreas Seppi, nuovo talent expert di Eurosport Italia. Grande esclusiva italiana di Warner Bros. Discovery, il Roland Garros è stato trasmesso sui canali Eurosport, su HBO Max e su discovery+, disponibili anche attraverso Dazn, TimVision e Prime Video.

Finale Roland Garros 2026 in chiaro – Obbligo dal prossimo ciclo

La scelta di trasmettere l’evento in chiaro è stata presa esclusivamente da Discovery. La finale del Roland Garros rientra infatti tra i nuovi eventi previsti dall’Agcom per cui è obbligatoria la trasmissione in chiaro (con presenza di un italiano). Tuttavia, l’obbligo scatterà dal prossimo ciclo di diritti e quindi successivamente al 2030. Fino ad allora, i titolari potranno decidere se trasmettere le sfide in chiaro, ma non saranno obbligati a farlo.