Milan, dal CdA nuove deleghe a Calvelli in attesa della nomina dell'AD

Prosegue il lavoro del Milan per definire il nuovo quadro dirigenziale, dopo la decisione della proprietà del club rossonero – la RedBird di Gerry Cardinale – di separarsi dall’amministratore delegato Giorgio Furlani e di sollevare dall’incarico anche il Dt Geoffrey Moncada, il Ds Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri.
Nella giornata di giovedì si è tenuta una riunione del CdA rossonero che, come apprende Calcio e Finanza, ha assegnato nuove deleghe a Massimo Calvelli, già membro del consiglio di amministrazione del Milan, nonché CEO International di RedBird Development Group e Operating Partner di RedBird Capital Partners. Un passaggio che si è reso necessario dopo la separazione dall’AD Furlani e in attesa che venga nominato un nuovo amministratore delegato.
Le deleghe affidate a Calvelli – che recentemente è diventato anche membro del CdA di Stadio San Siro SpA – si aggiungono a quelle già attribuite al presidente rossonero Paolo Scaroni, con l’obiettivo di dare forza alla continuità gestionale e rendere più efficiente il processo decisionale.
Nella giornata di giovedì, il CdA ha preso dunque atto di un sistema a regime, che assicura operatività immediata e capacità di intervento su tutte le principali aree strategiche e i progetti del Milan, in attesa di scoprire quali saranno i dirigenti che occuperanno le posizioni vacanti da una settimana.