Milan, dal CdA nuove deleghe a Calvelli in attesa della nomina dell'AD

Prosegue il lavoro del Milan per definire il nuovo quadro dirigenziale, dopo la decisione della proprietà del club rossonero – la RedBird di Gerry Cardinale – di separarsi dall’amministratore delegato Giorgio Furlani e di sollevare dall’incarico anche il Dt Geoffrey Moncada, il Ds Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri.

Nella giornata di giovedì si è tenuta una riunione del CdA rossonero che, come apprende Calcio e Finanza, ha assegnato nuove deleghe a Massimo Calvelli, già membro del consiglio di amministrazione del Milan, nonché CEO International di RedBird Development Group e Operating Partner di RedBird Capital Partners. Un passaggio che si è reso necessario dopo la separazione dall’AD Furlani e in attesa che venga nominato un nuovo amministratore delegato.