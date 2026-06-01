Uruguay, i convocati per i Mondiali 2026: Olivera del Napoli unico rappresentate della Serie A

Marcelo Bielsa ha scelto i 26 giocatori che affronteranno il gruppo H della rassegna iridata pronta a partire dall’11 giugno fra Stati Uniti, Messico e Canada.

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Mathias Olivera (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

L’Uruguay è pronto ad affrontare i Mondiali 2026 che si terranno a partire dall’11 giugno fra Stati Uniti, Canada e Messico. Gli Orange sono stati inseriti nel gruppo H con Arabia Saudita, Capo Verde e Spagna.

La lista dei 26 calciatori selezionati dal commissario tecnico Marcelo Bielsa, non comprende per la prima volta due stelle dell’ultimo decennio per la Celeste come Edison Cavani e Luis Suarez. Il bomber dell’Inter Miami è ancora in attività, ma ha deciso di ritirarsi dalla propria nazionale nel settembre 2024. Il primo impegno per l’Uruguay sarà contro l’Arabia Saudita a Miami alla mezzanotte del 15 giugno.

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Nella lista dei 26 calciatori è presente, come rappresentante della Serie A, solamente Mathias Olivera del Napoli. Molti, invece, i giocatori selezionati che militano nei campionati del Sud America. Detto dell’assenza di Cavani e Suarez, saranno solamente tre gli attaccanti disponibili.

Olanda convocati Mondiali 2026 – L’elenco completo dei giocatori 

Di seguito, tutti i calciatori dell’Uruguay convocati per i Mondiali 2026: 

Portieri 

  • Sergio Rochet (Internacional)
  • Fernando Muslera (Estudiantes)
  • Santiago Mele (Monterrey)

Difensori

  • Guillermo Varela (Flamengo)
  • Ronald Araujo (Barcelona)
  • José María Giménez (Atletico Madrid)
  • Santiago Bueno (Wolverhampton)
  • Sebastian Caceres (CF America)
  • Mathias Olivera (Napoli)
  • Joaquín Piquerez (Palmeiras)
  • Matías Viña (River Plate)

Centrocampisti

  • Manuel Ugarte (Manchester United)
  • Emiliano Martínez (Palmeiras)
  • Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur)
  • Federico Valverde (Real Madrid)
  • Agustín Canobbio (Fluminense)
  • Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake City)
  • Giorgan de Arrascaeta (Flamengo)
  • Nicolas de la Cruz (Flamengo)
  • Rodrigo Zalazar (Braga)
  • Facundo Pellistri (Panathinaikos)
  • Maximiliano Araujo (Sporting)
  • Brian Rodríguez (CF America)

Attaccanti

  • Rodrigo Aguirre (Tigres)
  • Federico Viñas (Real Oviedo)
  • Darwin Nuñez (Al-Hilal)

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