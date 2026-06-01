Uruguay, i convocati per i Mondiali 2026: Olivera del Napoli unico rappresentate della Serie A

L’Uruguay è pronto ad affrontare i Mondiali 2026 che si terranno a partire dall’11 giugno fra Stati Uniti, Canada e Messico. Gli Orange sono stati inseriti nel gruppo H con Arabia Saudita, Capo Verde e Spagna.
La lista dei 26 calciatori selezionati dal commissario tecnico Marcelo Bielsa, non comprende per la prima volta due stelle dell’ultimo decennio per la Celeste come Edison Cavani e Luis Suarez. Il bomber dell’Inter Miami è ancora in attività, ma ha deciso di ritirarsi dalla propria nazionale nel settembre 2024. Il primo impegno per l’Uruguay sarà contro l’Arabia Saudita a Miami alla mezzanotte del 15 giugno.
Nella lista dei 26 calciatori è presente, come rappresentante della Serie A, solamente Mathias Olivera del Napoli. Molti, invece, i giocatori selezionati che militano nei campionati del Sud America. Detto dell’assenza di Cavani e Suarez, saranno solamente tre gli attaccanti disponibili.
Olanda convocati Mondiali 2026 – L’elenco completo dei giocatori
Di seguito, tutti i calciatori dell’Uruguay convocati per i Mondiali 2026:
Portieri
- Sergio Rochet (Internacional)
- Fernando Muslera (Estudiantes)
- Santiago Mele (Monterrey)
Difensori
- Guillermo Varela (Flamengo)
- Ronald Araujo (Barcelona)
- José María Giménez (Atletico Madrid)
- Santiago Bueno (Wolverhampton)
- Sebastian Caceres (CF America)
- Mathias Olivera (Napoli)
- Joaquín Piquerez (Palmeiras)
- Matías Viña (River Plate)
Centrocampisti
- Manuel Ugarte (Manchester United)
- Emiliano Martínez (Palmeiras)
- Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur)
- Federico Valverde (Real Madrid)
- Agustín Canobbio (Fluminense)
- Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake City)
- Giorgan de Arrascaeta (Flamengo)
- Nicolas de la Cruz (Flamengo)
- Rodrigo Zalazar (Braga)
- Facundo Pellistri (Panathinaikos)
- Maximiliano Araujo (Sporting)
- Brian Rodríguez (CF America)
Attaccanti
- Rodrigo Aguirre (Tigres)
- Federico Viñas (Real Oviedo)
- Darwin Nuñez (Al-Hilal)