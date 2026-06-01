Uruguay, i convocati per i Mondiali 2026: Olivera del Napoli unico rappresentate della Serie A

L’Uruguay è pronto ad affrontare i Mondiali 2026 che si terranno a partire dall’11 giugno fra Stati Uniti, Canada e Messico. Gli Orange sono stati inseriti nel gruppo H con Arabia Saudita, Capo Verde e Spagna.

La lista dei 26 calciatori selezionati dal commissario tecnico Marcelo Bielsa, non comprende per la prima volta due stelle dell’ultimo decennio per la Celeste come Edison Cavani e Luis Suarez. Il bomber dell’Inter Miami è ancora in attività, ma ha deciso di ritirarsi dalla propria nazionale nel settembre 2024. Il primo impegno per l’Uruguay sarà contro l’Arabia Saudita a Miami alla mezzanotte del 15 giugno.