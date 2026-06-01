Juve, pronto l'addio definitivo a Thiago Motta: quanto costa la risoluzione del contratto

L’avventura di Thiago Motta sulla panchina della Juventus è terminata più di un anno fa, ma in questi giorni sarà scritta la parola fine nel rapporto fra il club bianconero e il tecnico italo-brasiliano. Da oggi, infatti, i bianconeri possono attivare la clausola inserita nel contratto del tecnico – con scadenza 2027 – che permette di risolvere l’accordo con anticipo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Il contratto di Thiago Motta prevede ancora un anno di validità a 3,5 milioni di euro netti a stagione. La clausola, invece, prevede un indennizzo inferiore al tecnico permettendo così, da una parte, di risparmiare una cifre comunque considerevole al club per lo stipendio lordo, e dall’altra a Thiago Motta di essere privo di qualsiasi legame per poter firmare liberamente con un’altra società.

Quindi il capitolo Motta è vicinissimo alla chiusura definitiva. Altro discorso per Luciano Spalletti che, nonostante la mancata qualificazione alla prossima Champions League, è stato pienamente confermato da John Elkann. Ora il club è al lavoro per la programmazione della stagione 2026/27, che vedrà comunque Comolli nel ruolo di Ad. Anche queste è stata una scelta di Elkann, per evitare un’altra estate in casa bianconera caratterizzata dall’ennesimo ribaltone sportivo, visto che comunque bisognerà affrontare il primo vero e proprio mercato sotto la gestione Spalletti. Il primo nuovo inizio sarà avere solo un allenatore a libro paga – Spalletti appunto – visto che all’arrivo del tecnico toscano questi erano ben tre: l’ex Ct della Nazionale, Igor Tudor e Thiago Motta. Il croato ha firmato la risoluzione a inizio 2026 e ora è il turno dell’italo-brasiliano.