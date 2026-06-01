Roma, Gasperini spinge per il ritorno di Totti: dal ruolo allo stipendio, a breve l'incontro con i Friedkin

Come riporta l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, il tecnico sta spingendo molto su questo tasto con i proprietari Dan e Ryan Friedkin , che puntano ad accontentarlo dopo avergli affidato un ruolo sempre più centrale nella Roma del futuro, come è stato dimostrato dalla scelta di separarsi prima dal senior advisor Claudio Ranieri e dopo dal direttore sportivo Frederic Massara . Entrambi hanno pagato lo scarso feeling con Gasperini durante la stagione, soprattutto dal mercato di gennaio in avanti.

Tornando al tema Totti, l’ex capitano non ha mai chiuso a un suo ritorno, anzi, ma prima attende che i proprietari statunitensi arrivino nella Capitale per capirne le intenzioni ora che il ritorno in Champions è realtà. Un colloquio non è ancora stato fissato, ma non si dovrebbe attendere più di qualche settimana. Intanto si attende l’annuncio ufficiale del nuovo direttore sportivo che quasi sicuramente sarà Tony D’Amico, fresco di risoluzione con l’Atalanta.

Gasperini spinge per Totti con l’intenzione di creare quel gruppo di lavoro coeso e deciso che non si è riuscito a formare nel corso dell’ultima stagione con il duo Ranieri-Massara. Si tratta comunque di una volontà ben presente in Gasperini sin da marzo, quando è andata in scena la famosa cena fra il tecnico e Totti che ha riaperto ufficialmente le indiscrezioni su un pronto ritorno in società della bandiera giallorossa. Nel dettaglio, Gasperini vorrebbe per Totti un ruolo operativo in forza della sua conoscenza di calcio e delle dinamiche interne tra squadra e club. Compiti non limitati a quelli rappresentativi di ambasciatore per il centenario.