Serie B, Bedin: «Regolamento playoff? Rifletteremo, ma è giusto dare un vantaggio a chi ha 15 punti in più»

Una posizione che viene registrata ogni anno per la verità, ma che dopo l’eccellente percorso fatto dal Catanzaro di Alberto Aquilani è tornata prepotentemente in auge. Considerazione che comunque non trova la Serie B del tutto indifferente anche se il presidente del campionato cadetto Paolo Bedin ha ribadito alla trasmissione “Radio Anch’io Sport” in onda su Rai Radio 1: «Penso sia corretto dare un vantaggio a chi in campionato, come nel caso del Monza sul Catanzaro, aveva 15 punti in più della diretta avversaria».

I playoff di Serie B sono terminati e hanno decretato il ritorno in A del Monza dopo la doppia finale contro il Catanzaro . Proprio questo ultimo atto, si è tornato a parlare del regolamento della post season della serie cadetta con al centro la possibilità di cambiare le regole, soprattutto della finale, che attualmente risulterebbero favorire il percorso in campionato.

Ma Bedin non ha chiuso qui il discorso: «Una riflessione potrebbe essere fatta sui punti complessivi rispetto alle squadre che si qualificano per i quarti di finale. Però è una riflessione che faremo in maniera serena, consci che è una formula vincente, che tiene aperto il campionato fino all’ultima giornata e che ci regala le ultime due-tre settimane di stagione di grande spettacolo. Comunque ci rifletteremo, come facciamo ogni anno».

«È stata una Serie B che ha confermato la sua storia: appassionante, combattuto, equilibrato fino all’ultimo. Era da 50 anni, dal 1976, che non si arrivava alla penultima giornata senza alcuna neopromossa in A o retrocessa in C – ha concluso Bedin –. Un campionato che si è concluso con un’appendice straordinaria nei playoff, con due finali combattutissime. Complimenti al Monza, nota di merito al Catanzaro, che ha tenuto aperta la finale fino all’ultimo minuto con due prestazioni straordinarie».