Mondiali, dalle rimesse laterali alle sostituzioni: stretta della FIFA per limitare le perdite di tempo

La misura scelta per limitare al massimo i tempi morti di una partita, che vanno a ridurre all’osso il tempo effettivo in cui il pallone è in gioco, è la codificazione di alcuni comportamenti da parte degli arbitri in alcune situazioni selezionate.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, si parte dalle rimesse e dai rinvii dal fondo. In questa stagione è stata introdotta la regola degli otto secondi per il portiere con la palla in mano e ora lo scenario comprenderà l’introduzione di un countdown di cinque secondi – dopo un invito esplicito a velocizzare le operazioni da parte dell’arbitro – per effettuare rinvii dal fondo e rimesse laterali. Pena? Per i portieri che ritardano il rinvio dal fondo ecco un calcio d’angolo per la squadra avversaria, mentre per le rimesse, queste saranno invertite. Inoltre, soprattutto per quanto riguarda rimesse laterali, queste più al centro delle strategie di attacco di varie squadre, sono state un argomento più che discusso soprattutto in Premier League, il campionato dove più di tutti si è visto un’attenzione maniacale per questa situazione di gioco.

Un altra situazione che sarà attenzionata riguarda le sostituzioni. Sopratutto adesso che son cinque per squadra, sei in caso di supplementari, le perdite di tempo possono essere numerose e inficiare in maniera determinante sul tempo effettivo di una partita, nonostante la possibilità di allungare il recupero al termine di ogni frazione. Da questo Mondiale, la FIFA ha introdotto una nuova norma: dopo che il quarto uomo mostra i numeri sulla lavagnetta luminosa, i calciatori sostituiti avranno 10 secondi per uscire dal campo attraversando la linea a loro più vicina. Se il limite non viene rispettato, la squadra resterà in 10: il subentrante entrerà soltanto al primo stop del gioco dopo che è trascorso un minuto. Una sorta di espulsione a tempo, in pratica. Ma il tempo non è stabilito, quindi può essere una sanzione che diventerebbe determinante in una partita in bilico.

In questo discorso entrano, infine, anche gli interventi sanitari in campo. Troppi infatti i finti infortuni che spesso accadono con punteggio aperto e negli ultimi minuti di partita. Dai Mondiali, se c’è un infortunio, il giocatore soccorso deve restare un minuto fuori dal campo, a meno che il fallo sia punito con un cartellino, giallo o rosso che sia, come previsto dalle norme già in vigore. Anche se il punto critico riguarda i portieri. Questi non sono soggetti a questa nuova norma, visto che una squadra non può stare senza il proprio estremo difensore, quindi ci sarà il rischio di vedere più “finti” infortuni ai portieri.