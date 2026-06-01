Juve, fissata un'altra amichevole estiva: il 25 luglio in casa dello Standard Liegi

Il calendario estivo della Juventus si arricchisce con un’altra amichevole estiva internazionale. Il club bianconero ha infatti comunicato che, oltre in Svizzera contro il Basilea e agli impegni già fissati per il Summer Tour powered by Jeep in Asia e Australia, la squadra di Luciano Spalletti sarà di scena anche in Belgio, dove il 25 luglio sfiderà lo Standard Liegi.

La sfida si giocherà alle ore 20.00 nello Stade de Sclessin, che manca dal dicembre 2022, sempre in amichevole ma quella volta all’Allianz Stadium di Torino, mentre in gare ufficiali non accade dalla Coppa Campioni del 1982. Come detto, questa sfida si inserisce così nel fitto calendario di amichevoli – che vedrà i bianconeri opposti anche a Basilea, Chelsea, Inter e Palermo.