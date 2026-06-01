Il Venezia si rifà il look: presentato il nuovo stemma del club

Un cambio di colori per la società veneta nella stagione che la porterà a giocare nuovamente la Serie A.

Di
Redazione
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Venezia v Juventus - Serie A
(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Dopo aver conquistato la promozione in Serie A e aver annunciato l’arrivo di nuovi soci di minoranza, il Venezia ha svelato il suo nuovo stemma che lo accompagnerà negli anni a venire.

Un cambio che arriva a quattro anni dall’ultimo profondo restyling del logo della società veneta. Questa volta si tratta di un cambiamento meno drastico rispetto a quello precedente, ma comunque abbastanza rilevante, a dimostrazione di un club sempre molto attivo per quanto riguarda la propria identità.

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Rispetto al logo in uso fino a questa stagione, il cambio più netto riguarda i colori. In particolare quello scelto per la V stilizzata con il Leone di Piazza San Marco, che passa da oro a nero.

Lo stemma del Venezia fino a questa stagione

La V è sempre sormontata dai colori sociali del club, il verde e l’arancio, che comunque subiscono una leggera modifica per quanto riguarda la tonalità. Ed ecco, quindi, il nuovo stemma del Venezia in uso da oggi:

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