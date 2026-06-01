Ufficiale, Davide Ancelotti riparte dalla Francia: è il nuovo allenatore del Lille

Dopo la sua esperienza in Brasile con il Botafogo, Davide Ancelotti riparte dalla Francia e diventa allenatore del Lille, formazione che ha concluso questa stagione al terzo posto, utile per qualificarsi alla prossima Champions League.
L’annuncio ufficiale del club francese è arrivato nella giornata di oggi. «Il LOSC accoglie con soddisfazione l’arrivo di Davide Ancelotti alla vigilia della stagione 2026-2027, che vedrà il club impegnato tra Ligue 1 e UEFA Champions League. Questo giovane tecnico, ma già molto esperto grazie a un percorso sportivo estremamente ricco nei più grandi club, staff e spogliatoi del mondo, è inoltre rinomato per la sua capacità di sviluppare i giovani talenti mantenendo al contempo prestazioni ai massimi livelli. Benvenuto al LOSC, Davide!», si legge nella nota del club.
Davide Ancelotti, dopo aver accompagnato il padre come membro nello staff tecnico in diverse squadre – dal PSG all’Everton, passando per Real Madrid, Bayern Monaco e Napoli – ha intrapreso la carriera di primo allenatore nel 2025 accettando la panchina del Botafogo.
Alla guida della squadra brasiliana, Ancelotti ottiene un sesto posto in campionato, conquistando la qualificazione alla Copa Libertadores, l’equivalente sudamericano della Champions League. Il 17 dicembre arriva l’addio al Botafogo per tornare con al Brasile sotto la guida del padre Carlo, ma solo per alcune settimane prima di accettare l’incarico al Lille.