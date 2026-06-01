Ufficiale, Davide Ancelotti riparte dalla Francia: è il nuovo allenatore del Lille

Dopo la sua esperienza in Brasile con il Botafogo, Davide Ancelotti riparte dalla Francia e diventa allenatore del Lille, formazione che ha concluso questa stagione al terzo posto, utile per qualificarsi alla prossima Champions League.

L’annuncio ufficiale del club francese è arrivato nella giornata di oggi. «Il LOSC accoglie con soddisfazione l’arrivo di Davide Ancelotti alla vigilia della stagione 2026-2027, che vedrà il club impegnato tra Ligue 1 e UEFA Champions League. Questo giovane tecnico, ma già molto esperto grazie a un percorso sportivo estremamente ricco nei più grandi club, staff e spogliatoi del mondo, è inoltre rinomato per la sua capacità di sviluppare i giovani talenti mantenendo al contempo prestazioni ai massimi livelli. Benvenuto al LOSC, Davide!», si legge nella nota del club.