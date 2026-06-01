Mondiali, Goldman Sachs: la Spagna grande favorita davanti a Francia e Argentina

Il sistema è perciò simile al punteggio Elo , usato per classificare i giocatori di scacchi. La ricerca dimostra però anche l’incidenza del talento realizzativo – la presenza dei migliori marcatori delle competizioni nazionali e non –, del “momentum” della squadra (i gol segnati e subiti nelle ultime partite), così come altri fattori mentali e geografici.

Secondo il modello, la Spagna ha il 26% di probabilità di vincere il trofeo, seguita da Francia (19%), Argentina (14%), Brasile (8%) e Inghilterra (5%). La nazionale iberica è favorita dal più alto punteggio Elo più alto, un attacco prolifico e un buon momento di forma. L’Argentina è penalizzata dal “calo del vincitore”, la sottoperformance statistica tipica dei campioni in carica. La Francia paga il rischio di affrontare la Spagna in semifinale e per l’Inghilterra pesano le passate delusioni, la probabile sfida contro il Messico ad alta quota (a Città del Messico) e un sorteggio sfortunato.

Stando alle previsioni, si attendono degli scontri interessanti. Ai sedicesimi di finale dovrebbero affrontarsi USA-Iran, mentre ai quarti di finale ci sarebbe lo storico match tra Argentina e Portogallo, probabilmente l’ultimo scontro tra Messi e Cristiano Ronaldo. La finale vedrebbe sfidarsi Argentina e Spagna, con la Coppa del Mondo che tornerebbe in Europa dopo essere stata vinta da una squadra sudamericana. Anche questo è uno schema storico: l’unica eccezione è il “back to back” del Brasile nel 1958 e nel 1962. Ci sono infine 13 squadre cui Goldman Sachs attribuisce lo 0% di probabilità di vittoria. Tra queste, anche la Bosnia-Erzegovina che ha eliminato l’Italia.