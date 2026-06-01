Calcio in lutto, l'ex difensore Marios Oikonomou è morto a 33 anni

Fatale l’incidente d’auto dello scorso 23 maggio in cui è rimasto coinvolto. In Italia ha vestito le maglie di Cagliari, Spal, Bari e Sampdoria

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Redazione
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Marios Oikonomou (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

Marios Oikonomou non ce l’ha fatta. L’ex difensore del Bologna si è spento a 33 anni, ricoverato in condizioni estremamente critiche dallo scorso 23 maggio dopo l’incidente d’auto in cui era rimasto coinvolto nella zona di Ioannina.

In Italia ha vestito anche le maglie di Cagliari, Spal, Bari e Sampdoria e ritiratosi nel 2024, Oikonomou era presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Ioannina con un grave trauma cranio-encefalico ed era stato sottoposto a due craniectomie per decomprimere l’edema e il cervello. Secondo i media greci, negli ultimi giorni era stata avviata la procedura per il risveglio dal coma indotto ma senza successo.

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A dare notizia della sua scomparsa il Pas Giannina, dove era cresciuto fino a debuttare come professionista. «Marios Oikonomou, un ragazzo che ha conquistato l’affetto e il rispetto di tutti noi, ci ha lasciati prematuramente. Il suo ricordo resterà vivo in tutti noi», il cordoglio del club.

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