Milan, Calvelli sempre più centrale: entra nel CdA di Stadio San Siro SpA

Il dirigente entra a fare parte del consiglio di amministrazione della società, andando a sostituire come membro il CFO del club rossonero Stefano Cocirio.

Di
Marco Sacchi
Onefootball
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Calvelli CdA Stadio San Siro SpA
DOCUMENTI

Proseguono le grandi manovre sul percorso che porterà alla realizzazione del nuovo stadio di Inter Milan a San Siro. Secondo quanto può rivelare Calcio e Finanza sulla base di documenti ufficiali, Massimo Calvelli – membro del CdA del Milan, nonché CEO International presso RedBird Development Group e Operating Partner presso RedBird Capital Partners – è entrato a fare parte del CdA di Stadio San Siro SpA. 

Si tratta della società alla quale è stata affidata la titolarità dell’area su cui sorge lo stadio Giuseppe Meazza e la realizzazione materiale del nuovo stadio. Costituita lo scorso anno, San Siro SpA è controllata al 100% da NSM Holding, la joint venture paritetica costituita da Red Stadco Srl (veicolo legato al Milan) e Blueco Srl (riconducibile all’Inter).   

Calvelli – che assume così un ruolo sempre più centrale nel mondo Milan – è entrato a fare parte del CdA di Stadio San Siro SpA e della controllante NSM Holding, andando a sostituire in entrambi i casi come consigliere il CFO del club rossonero Stefano Cocirio. Calvelli resterà in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione e dunque fino alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà il 30 giugno 2028. chi è massimo calvelliMassimo Calvelli (Foto: PIF via Getty Images)

Nel CdA di Stadio San Siro SpA siedono rappresentanti dei due club milanesi e dei rispettivi fondi di riferimento: RedBird per il Milan e Oaktree per l’Inter. La società conterà dunque i seguenti sei membri nel CdA fino all’approvazione dei conti del 2027/28, tre per club: 

  • Katherine Ralph (Global Opportunities strategy Managing Director di Oaktree), scelta come presidente; 
  • Massimiliano Catanese (Chief of Staff e membro del CdA dell’Inter); 
  • Carlo Ligori (Associate per la strategia Global Opportunities di Oaktree); 
  • Filippo Guidotti Mori (direttore amministrativo e finanziario del Milan); 
  • Massimo Calvelli (membro del CdA del Milan, CEO International presso RedBird Development Group e Operating Partner presso RedBird Capital Partners); 
  • Francesco Bramante (Senior Associate di RedBird). 

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