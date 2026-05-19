Milan, Calvelli sempre più centrale: entra nel CdA di Stadio San Siro SpA

Proseguono le grandi manovre sul percorso che porterà alla realizzazione del nuovo stadio di Inter e Milan a San Siro. Secondo quanto può rivelare Calcio e Finanza sulla base di documenti ufficiali, Massimo Calvelli – membro del CdA del Milan, nonché CEO International presso RedBird Development Group e Operating Partner presso RedBird Capital Partners – è entrato a fare parte del CdA di Stadio San Siro SpA.

Si tratta della società alla quale è stata affidata la titolarità dell’area su cui sorge lo stadio Giuseppe Meazza e la realizzazione materiale del nuovo stadio. Costituita lo scorso anno, San Siro SpA è controllata al 100% da NSM Holding, la joint venture paritetica costituita da Red Stadco Srl (veicolo legato al Milan) e Blueco Srl (riconducibile all’Inter).