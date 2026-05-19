Strisce classiche e ritorno al colletto: l’Inter svela la nuova maglia Home

La nuova maglia combina elementi classici e dettagli moderni, riprendendo alcuni richiami storici della tradizione interista. Il kit è realizzato nei colori Black e Lyon Blue , una scelta che richiama la maglia utilizzata dall’Inter nel 1998. I dettagli in University Gold si ispirano invece allo swoosh Nike e al logo del club presenti su quella divisa.

L’ Inter ha presentato ufficialmente insieme a Nike la nuova maglia Home per la stagione 2026/27. Il nuovo kit del club nerazzurro – presentato oggi ai tifosi – punta a valorizzare il legame tra la squadra e la città di Milano, con riferimenti alla tradizione del design e della moda milanese.

Tra gli elementi distintivi del nuovo kit figura il ritorno del colletto, reinterpretato in chiave contemporanea. All’interno compare inoltre la scritta “Made of Milano”, pensata per sottolineare il rapporto tra il club e la città. Dal punto di vista grafico, i bordi delle tradizionali stripes nerazzurre presentano una finitura ispirata al taglio delle forbici da sarta, un richiamo alla tradizione manifatturiera e sartoriale milanese. Nike ha inoltre confermato l’utilizzo delle proprie tecnologie più avanzate nella realizzazione della maglia, con l’obiettivo di coniugare innovazione tecnica e riferimenti storici. Il nuovo Home Kit 2026/27 è disponibile da oggi sugli store ufficiali del club e del brand, oltre che nei punti vendita selezionati di Milano e Roma. Dal 26 maggio la maglia sarà acquistabile anche presso altri rivenditori autorizzati.