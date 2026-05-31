Mondiale per Club 2029: il successo del PSG in Champions porta a 9 i posti dal ranking

Tuttavia, vincendo il trofeo per la seconda volta hanno “liberato” di fatto un posto aggiuntivo tramite il ranking. I posti per le squadre europee al Mondiale per Club sono così suddivisi: quattro per i vincitori della Champions League nelle quattro edizioni precedenti, otto sulla base di un ranking che tiene in considerazione i risultati in Champions nelle ultime quattro stagioni (con massimo due club per Federazione). Vincendo la massima competizione europea per club per due edizioni, il PSG ha aperto così l’ingresso a un altro club tramite il ranking, portando i posti da otto a nove.

Il successo del Paris Saint-Germain nella finale di UEFA Champions League contro l’Arsenal ha avuto effetto su una competizione che si disputerà nel 2029: il Mondiale per Club. In vista della seconda edizione (una vera e propria macchina da soldi, che per esempio ha garantito premi per 31,4 milioni di euro all’Inter, arrivando fino a oltre 100 milioni di euro per il Chelsea vincitore ), i parigini erano già qualificati grazie alla conquista della Champions League 2024/25.

Per quanto riguarda le altre italiane che hanno partecipato alle ultime due edizioni della Champions League, andando così a raccogliere punti utili per la corsa al Mondiale per Club 2029, questa è la situazione:

Alle squadre qualificate tramite ranking si aggiungeranno le vincitrici delle prossime edizioni di Champions League, a meno che a trionfare non sia nuovamente il PSG, con allungamento conseguente del ranking. Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Manchester City non sono incluse per il momento, dato che il regolamento prevede un massimo di due squadre qualificate per Paese. Questo numero si può superare solo se più di due squadre della medesima federazione vincono la competizione regina della UEFA.

Ranking Mondiale per Club 2029 – La situazione delle italiane

Giunti ormai a metà del percorso che porterà al Mondiale per Club 2029, e sulla base dei risultati della Serie A 2025/26, è possibile avere un quadro più chiaro delle chance di qualificazione delle formazioni italiane. Molto dipenderà anche da chi si laureerà Campione d’Europa nei prossimi anni (già a cominciare da questa edizione) e quanti posti aggiuntivi si libereranno eventualmente tramite il ranking. Partendo dall’Inter – unica squadra del nostro Paese al momento qualificata in base al ranking –, i nerazzurri sono di fatto quasi sicuri di prendere parte alla prossima edizione del torneo.

Considerando la classifica attuale, il vincolo di due squadre per Federazione e le squadre che parteciperanno alla prossima Champions League, l’avversario più vicino è il Club Brugge, che insegue a 33 punti di distanza. Con un buon percorso nella Champions 2026/27, i nerazzurri di Chivu saranno praticamente certi di ottenere il pass per il Mondiale per Club 2029.

La seconda italiana di questa classifica è l’Atalanta, al tredicesimo posto, seguita dalla Juventus, in sedicesima posizione. Le due formazioni hanno disputato finora tutte le edizioni di Champions che rientrano nel conteggio, ma nessuna delle due scenderà in campo nel torneo il prossimo anno e perderà inevitabilmente terreno in classifica. Entrambe sono a forte rischio: i bergamaschi sarebbero anche qualificati al momento, ma solo rientrando in Champions nel 2027/28 e con un grande percorso potrebbero sperare di rientrare in gioco. Idem i bianconeri.

Andando in ordine, è praticamente fuori dai giochi il Milan: i rossoneri hanno mancato la qualificazione alla Champions per la seconda edizione consecutiva e avendo già pochi punti (quelli conquistati nel 2024/25) è praticamente impossibile che riescano a rientrare in corsa. Infine, il Napoli: a differenza dei rossoneri, i partenopei giocheranno la Champions il prossimo anno, ma partono da un punteggio basso. Solo con due grandi percorsi nel 2026/27 e nel 2027/28 possono sperare di conquistare punti e riavvicinarsi alle zone nobili della classifica.