È tutto pronto per la finale di Champions League fra Paris Saint-Germain e Arsenal, con le due squadre che per la prima volta scenderanno in campo alle ore 18 per l’ultimo atto del torneo. Come anticipato da Calcio e Finanza nei giorni scorsi, la sfida sarà trasmessa da Sky e anche in chiaro su TV8, ma solamente in differita. La partita, infatti, è in programma in diretta dalle 18.00 di oggi, sabato 30 maggio, ma sarà in onda a partire dalle 21.00 sul canale numero otto del digitale terrestre.

Anche per questa edizione della manifestazione, la finalissima di Champions League sarà trasmessa dunque in esclusiva da Sky e dalla sua emittente streaming NOW. La pay-tv di Comcast è la grande protagonista del torneo, con la trasmissione di 185 partite su 203 (le restanti 18 sono live su Amazon Prime Video) fino alla stagione 2026/27. Diritti che sono stati rinnovati poi fino al 2031, quando le sfide su Sky diventeranno 184 e quelle su Amazon 19.