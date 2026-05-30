È tutto pronto per la finale di Champions League fra Paris Saint-Germain e Arsenal, con le due squadre che per la prima volta scenderanno in campo alle ore 18 per l’ultimo atto del torneo. Come anticipato da Calcio e Finanza nei giorni scorsi, la sfida sarà trasmessa da Sky e anche in chiaro su TV8, ma solamente in differita. La partita, infatti, è in programma in diretta dalle 18.00 di oggi, sabato 30 maggio, ma sarà in onda a partire dalle 21.00 sul canale numero otto del digitale terrestre.
Anche per questa edizione della manifestazione, la finalissima di Champions League sarà trasmessa dunque in esclusiva da Sky e dalla sua emittente streaming NOW. La pay-tv di Comcast è la grande protagonista del torneo, con la trasmissione di 185 partite su 203 (le restanti 18 sono live su Amazon Prime Video) fino alla stagione 2026/27. Diritti che sono stati rinnovati poi fino al 2031, quando le sfide su Sky diventeranno 184 e quelle su Amazon 19.
La finale rimane quindi un affare di Sky, che può decidere in autonomia se aprirne o meno la visione a tutti gli appassionati con la trasmissione in chiaro (sarebbe obbligata solamente in caso di presenza di un’italiana nell’ultimo atto). Per stagioni come questa, invece, la decisione rimane esclusivamente della pay-tv.
Finale di Champions in chiaro – La programmazione di Sky
Non è la prima volta che Sky sperimenta la trasmissione di gare di Champions in differita. Lo ha già fatto in questa stagione, mandando in onda il martedì sera sul canale Cielo l’incontro del girone di Champions programmato per le ore 18.45 dello stesso giorno.
Per il giorno della finale, Sky Sport 24 è live già dalle 13.30 per vivere ogni momento dell’attesa, con collegamenti e approfondimenti che accompagneranno il pubblico fino al grande appuntamento. Dalle 16.30 lo studio prepartita con Champions League Show: da Milano, Federica Masolin e i suoi ospiti, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Paolo Condò e Zvonimir Boban.
Alessandro Del Piero e Fabio Capello saranno in collegamento direttamente dallo stadio mentre gli spazi news saranno affidati a Mario Giunta. La telecronaca del match sarà di Massimo Marianella e Luca Marchegiani.