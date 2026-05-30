Ufficiale, Giuntoli riparte da Bergamo: è il nuovo Ds dell'Atalanta

Cristiano Giuntoli riparte dall’Atalanta. Il club nerazzurro ha annunciato ufficialmente l’ingresso del dirigente all’interno del proprio organigramma societario con il ruolo di direttore sportivo. Una nomina di peso per la società bergamasca, che affida l’area sportiva a uno dei profili più riconosciuti del panorama calcistico italiano.
Nato a Firenze, Giuntoli ha iniziato la carriera da dirigente sportivo 18 anni fa, a 36 anni. Dopo una prima esperienza allo Spezia, si è imposto all’attenzione nazionale con il lavoro svolto al Carpi, diventando uno dei principali artefici della straordinaria scalata del club emiliano.
Da direttore sportivo, Giuntoli ha contribuito a quattro promozioni in cinque anni, accompagnando il Carpi dalla Serie D fino alla prima storica partecipazione al campionato di Serie A. Un percorso che lo ha consacrato tra i dirigenti più apprezzati del calcio italiano, grazie alla capacità di costruire squadre competitive con programmazione, scouting e sostenibilità.
Nel 2015 il passaggio al Napoli, dove ha vissuto un’altra fase centrale della sua carriera. In azzurro ha vinto la Coppa Italia nella stagione 2019/20 e soprattutto lo storico terzo scudetto del club partenopeo nel 2022/23. Un traguardo che ha rappresentato la consacrazione del lavoro svolto negli anni in Campania, culminato con la costruzione di una squadra capace di riportare il titolo a Napoli dopo oltre trent’anni.
Conclusa l’esperienza al Napoli da campione d’Italia, nell’estate del 2023 Giuntoli ha assunto l’incarico di Managing Director Football della Juventus. A Torino ha trascorso due stagioni, conquistando la Coppa Italia nella prima annata in bianconero, per poi risolvere il proprio contratto consensualmente con il club nel giugno dello scorso anno. Ora l’approdo all’Atalanta, in un contesto societario guidato dalla famiglia Percassi e dalla famiglia Pagliuca.