Ufficiale, Giuntoli riparte da Bergamo: è il nuovo Ds dell'Atalanta

Nato a Firenze, Giuntoli ha iniziato la carriera da dirigente sportivo 18 anni fa, a 36 anni. Dopo una prima esperienza allo Spezia, si è imposto all’attenzione nazionale con il lavoro svolto al Carpi, diventando uno dei principali artefici della straordinaria scalata del club emiliano.

Da direttore sportivo, Giuntoli ha contribuito a quattro promozioni in cinque anni, accompagnando il Carpi dalla Serie D fino alla prima storica partecipazione al campionato di Serie A. Un percorso che lo ha consacrato tra i dirigenti più apprezzati del calcio italiano, grazie alla capacità di costruire squadre competitive con programmazione, scouting e sostenibilità.

Nel 2015 il passaggio al Napoli, dove ha vissuto un’altra fase centrale della sua carriera. In azzurro ha vinto la Coppa Italia nella stagione 2019/20 e soprattutto lo storico terzo scudetto del club partenopeo nel 2022/23. Un traguardo che ha rappresentato la consacrazione del lavoro svolto negli anni in Campania, culminato con la costruzione di una squadra capace di riportare il titolo a Napoli dopo oltre trent’anni.