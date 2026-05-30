Questa sera, sabato 30 maggio 2026, la Puskás Aréna di Budapest ospiterà la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Una sfida che assegnerà il titolo europeo per club, ma che segnerà anche una novità rilevante per la competizione: il calcio d’inizio sarà alle 18.00 e non più alle 21.00, come accaduto tradizionalmente nelle ultime stagioni. Perché la finale di Champions si gioca alle 18? Le ragioni dell’orario La decisione era stata annunciata dalla UEFA il 28 agosto 2025, con effetto proprio dalla finale 2026 di Budapest. Il massimo organismo calcistico europeo ha scelto di anticipare di tre ore l’orario della finale di Champions League con l’obiettivo di migliorare l’esperienza complessiva della giornata, sia per i tifosi presenti allo stadio sia per le squadre e per la città ospitante.

Alla base del cambio di orario ci sono soprattutto ragioni logistiche e organizzative. Una finale alle 18 consente una gestione più semplice dei flussi di pubblico, in particolare al termine della partita. Il tema diventa ancora più rilevante in caso di supplementari e calci di rigore, scenario che con il vecchio orario avrebbe potuto portare la conclusione dell’evento ben oltre la mezzanotte. Per i tifosi in trasferta, l’anticipo dovrebbe favorire un migliore utilizzo dei trasporti pubblici e rendere più agevole il rientro dallo stadio. La UEFA ha sottolineato anche l’obiettivo di rendere la finale più accessibile a famiglie e bambini, creando un contesto meno legato alla tarda serata e più adatto a un pubblico ampio. Perché la finale di Champions si gioca alle 18? L’aspetto economico C’è poi un aspetto economico per le città ospitanti. Una partita che termina prima permette ai tifosi di proseguire la serata dopo il match, con possibili ricadute positive su ristorazione, locali, strutture ricettive e servizi. L’anticipo del calcio d’inizio, nelle intenzioni della UEFA, non riduce quindi il valore dell’evento, ma punta a distribuirne meglio gli effetti sulla città. Il nuovo orario risponde però anche a esigenze televisive e digitali. Una finale alle 18 in Europa centrale consente di raggiungere fasce di pubblico più ampie a livello globale, con un occhio rivolto ai mercati orientali, che grazie a questo anticipo avranno modo di seguire l’ultimo atto del torneo in orari migliori. Non va infatti dimenticato che i ricchi premi che la UEFA distribuisce ai club originano prevalentemente dalla vendita dei diritti televisivi del torneo in tutto il mondo.