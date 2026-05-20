Champions: la finale PSG-Arsenal sarà trasmessa in chiaro, ma in differita

Tra dieci giorni esatti la UEFA incoronerà la squadra Campione d’Europa per la stagione 2025/26. Alla Puskás Aréna di Budapest, Paris Saint-Germain e Arsenal si sfideranno per mettere a segno il “Doblete”. Le due squadre hanno conquistato il titolo nei rispettivi campionati e sperano ora di poter bissare questo successo con la Champions League.

Anche per questa edizione della manifestazione, la finalissima di Champions League sarà trasmessa in esclusiva da Sky. La pay-tv di Comcast è la grande protagonista del torneo, con la trasmissione di 185 partite su 203 (le restanti 18 sono live su Amazon Prime Video) fino alla stagione 2026/27. Diritti che sono stati rinnovati poi fino al 2031, quando le sfide su Sky diventeranno 184 e quelle su Amazon 19.