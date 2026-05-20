Champions: la finale PSG-Arsenal sarà trasmessa in chiaro, ma in differita

Tra dieci giorni esatti la UEFA incoronerà la squadra Campione d’Europa per la stagione 2025/26. Alla Puskás Aréna di Budapest, Paris Saint-Germain e Arsenal si sfideranno per mettere a segno il “Doblete”. Le due squadre hanno conquistato il titolo nei rispettivi campionati e sperano ora di poter bissare questo successo con la Champions League.
Anche per questa edizione della manifestazione, la finalissima di Champions League sarà trasmessa in esclusiva da Sky. La pay-tv di Comcast è la grande protagonista del torneo, con la trasmissione di 185 partite su 203 (le restanti 18 sono live su Amazon Prime Video) fino alla stagione 2026/27. Diritti che sono stati rinnovati poi fino al 2031, quando le sfide su Sky diventeranno 184 e quelle su Amazon 19.
La finale rimarrà un affare di Sky, che potrà decidere se aprirne o meno la visione a tutti gli appassionati con la trasmissione in chiaro (sarebbe obbligata in caso di presenza di un’italiana nell’ultimo atto). Per stagioni come questa, invece, la decisione rimane esclusivamente della pay-tv.
Finale di Champions in chiaro – La scelta di Sky
E cosa farà Sky quest’anno su questo fronte? Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, la finale di Champions tra PSG e Arsenal sarà trasmessa in chiaro su TV8, ma solamente in differita. La sfida si giocherà alle ore 18.00 di sabato 30 maggio (come previsto dalla novità introdotta dalla UEFA) e sarà replicata per tutti gli appassionati su TV8, a partire dalle ore 21.00.
Non è la prima volta che Sky sperimenta la trasmissione di gare di Champions in differita. Lo ha già fatto in questa stagione, mandando in onda il martedì sera sul canale Cielo l’incontro del girone di Champions programmato per le ore 18.45 dello stesso giorno.