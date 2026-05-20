Napoli, slitta il processo a De Laurentiis per falso in bilancio: rinvio al 2 dicembre

Slitta al prossimo 2 dicembre l’avvio del processo che vede coinvolto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, imputato dalla Procura di Roma per falso in bilancio in relazione ai conti del club nelle annualità 2019, 2020 e 2021. Insieme al patron azzurro risultano imputati anche il Napoli stesso e Andrea Chiavelli, storico collaboratore e braccio destro di De Laurentiis.

La decisione è arrivata dai giudici della nona sezione collegiale del Tribunale di Roma, che hanno accolto alcune questioni preliminari sollevate dalle difese relative a un difetto di notifica. Per questo motivo è stata “stralciata” la posizione della società partenopea: in termini giuridici, ciò significa che la posizione del Napoli è stata temporaneamente separata dal procedimento principale per consentire di risolvere il problema procedurale emerso, con il fascicolo rinviato al giudice dell’udienza preliminare.