Caso di spionaggio, Southampton escluso dalla finale playoff per la Premier

La decisione è stata presa dopo che il Southampton ha ammesso le molteplici violazioni al regolamento della English Football League relative alla ripresa non autorizzata degli allenamenti di altri club . Inoltre, il club ha ricevuto una penalizzazione di quattro punti che sarà applicata alla classifica della Championship 2026/27, oltre a un richiamo formale in relazione a tutte le accuse contestate.

Ha del clamoroso quello che è accaduto in Championship , la seconda divisione del calcio inglese. Nella serata di ieri, una Commissione Disciplinare indipendente ha decretato l’estromissione dai playoff per la Premier League del Southampton , dopo lo scoppio del caso relativo allo spionaggio di alcuni allenamenti denunciato dal Middlesbrough prima della semifinale vinta dai Saints. Viene così ripescato, in vista della finalissima contro l’ Hull City di sabato 23 maggio, proprio il Middlesbrough.

Il Southampton era stato inizialmente deferito venerdì 8 maggio, con ulteriori capi d’accusa notificati domenica 17 maggio in relazione ad altre violazioni commesse durante la stagione 2025/26. Queste ulteriori contestazioni sono emerse da elementi individuati dopo l’avvio del procedimento iniziale che coinvolgeva il Middlesbrough. «Il Southampton ha ammesso di aver violato i regolamenti che impongono ai club di agire con la massima buona fede e che vietano l’osservazione delle sessioni di allenamento di un altro club nelle 72 ore precedenti a una partita programmata. Le violazioni riconosciute riguardano le partite contro l’Oxford United FC nel dicembre 2025, l’Ipswich Town FC nell’aprile 2026 e il Middlesbrough nel maggio 2026», si legge nella nota della English Football League.

Un vicenda che potrebbero però non essere finita qui, visto che il Southampton ha il diritto a presentare ricorso contro la decisione della Commissione. Trattandosi di una questione delicata, ma che ha comunque un periodo molto ristretto per arrivare a un verdetto, le parti sono al lavoro per definire la discussione dell’eventuale appello per la giornata di oggi, mercoledì 20 maggio. In base all’esito del procedimento, la partita di sabato potrebbe subire ulteriori modifiche.