L’Arsenal campione in Premier dopo 22 anni: quanto vale il trionfo rispetto all’Inter in Serie A

Il pareggio del Manchester City in casa del Bournemouth ha consegnato la Premier League 2025/26 all’Arsenal. Una attesa lunga 22 anni per i Gunners che tornano a vincere il campionato inglese aggiungendo in bacheca il 14esimo titolo della loro storia. La formazione di Mikel Arteta, ora, può concentrarsi appieno sulla finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain sfruttando anche la sfida di campionato dell’ultima giornata contro il Crystal Palace.

Un successo storico per Arteta che conquista così la sua prima Premier League da allenatore dopo aver vinto, sempre con l’Arsenal, due Community Shield (2020 e 2023) e una FA Cup nel 2019/20. Ma quanto vale vincere il massimo campionato inglese in termini economici? E quale è la differenza rispetto alla Serie A e a quanto ha incassato l’Inter per aver vinto in questa stagione?