L’Arsenal campione in Premier dopo 22 anni: quanto vale il trionfo rispetto all’Inter in Serie A

Il pareggio del Manchester City in casa del Bournemouth ha consegnato la Premier League 2025/26 all’Arsenal. Una attesa lunga 22 anni per i Gunners che tornano a vincere il campionato inglese aggiungendo in bacheca il 14esimo titolo della loro storia. La formazione di Mikel Arteta, ora, può concentrarsi appieno sulla finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain sfruttando anche la sfida di campionato dell’ultima giornata contro il Crystal Palace.
Un successo storico per Arteta che conquista così la sua prima Premier League da allenatore dopo aver vinto, sempre con l’Arsenal, due Community Shield (2020 e 2023) e una FA Cup nel 2019/20. Ma quanto vale vincere il massimo campionato inglese in termini economici? E quale è la differenza rispetto alla Serie A e a quanto ha incassato l’Inter per aver vinto in questa stagione?
Quanto vale vincere la Premier League – Le cifre e la differenza con la Serie A
Vincere il campionato, si sa, non significa soltanto aggiungere un trofeo in bacheca, ma anche incassare una quota rilevante dei diritti televisivi. In tutti i principali tornei europei una parte dei ricavi audiovisivi viene infatti distribuita in base ai piazzamenti finali, ma con criteri molto diversi che incidono in modo diretto sul valore economico del titolo.
Partendo dalla Premier League, bisogna ricordare che i diritti tv del campionato inglese sono i più ricchi al mondo e valgono in generale intorno ai 3,3 miliardi di euro annui. Di questi, il 20% (pari a 644 milioni) viene distribuito in base al piazzamento finale in classifica. Per l’Arsenal il primo posto vale così il 9,5% della parte distribuita ai club e quindi pari a 61,5 milioni di euro. Il Manchester City, arrivato secondo, invece, incasserà il 9,05% (58,4 milioni) e il Manchester United, terzo, l’8,57% (55,2 milioni). All’ultima in classifica spetta lo 0,5%, pari a 3 milioni. Un equilibrio che si rispecchia anche nella fetta riservata alle big, che in Premier League è corposa ma pari al 47%.
Per quanto riguarda invece la Serie A, il valore complessivo legato esclusivamente al piazzamento in classifica è stato stimato in circa 101 milioni di euro, con una differenza significativa in base al posizionamento finale. L’Inter, arrivata prima quest’anno, incassa un premio pari a 15,7 milioni di euro, pari al 15,6% del totale. Una percentuale maggiore rispetto all’Arsenal, ma a fare la differenza è il montepremi in palio che scava un solco fra le due vincitrici di questa stagione di ben quasi 46 milioni.
Forbice che rimane più o meno stabile anche per gli altri piazzamenti. Il secondo posto in Serie A quest’anno vale 13,2 milioni di euro (13,1% del totale), mentre il terzo 11,3 milioni (11,2%), per arrivare fino all’ultimo in classifica che incassa circa 314mila euro, pari allo 0,3% del totale, con un differenza di quasi 2,7 milioni rispetto all’ultima della Premier League. Il grosso dell’incasso in Serie A è legato alle prime posizioni: le prime cinque squadre in classifica portano a casa infatti il 57% dell’intera cifra legata al piazzamento finale.