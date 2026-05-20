Primo derby tra seconde squadre: sfida Inter U23-Milan Futuro al “Trofeo dell’Armonia Sportiva”

Solomeo si prepara a ospitare un appuntamento destinato a diventare storico per il calcio giovanile italiano: il primo derby tra le Under 23 di Inter e Milan. La sfida andrà in scena nella finale della terza edizione del “Trofeo dell’Armonia Sportiva”, torneo dedicato alle seconde squadre dei club professionistici e organizzato nell’ambito dell’evento legato all’European Golden Boy Top 100, il premio assegnato ogni anno da Tuttosport al miglior talento Under 21 d’Europa. Sul manto erboso del centro sportivo “Don Alberto Seri” si sono ritrovate le quattro società italiane che hanno investito nel progetto delle seconde squadre: Juventus Next Gen, Atalanta U23, Milan Futuro e Inter U23. Un quadrangolare che ha rappresentato non soltanto un test tecnico, ma anche una sorta di manifesto del nuovo modello di sviluppo del calcio italiano, sempre più orientato alla valorizzazione dei giovani attraverso il confronto diretto con il calcio professionistico.

Nella prima sfida, a conquistare la finale è stato il Milan Futuro di Massimo Oddo, capace di superare con un netto 3-0 la Juventus Next Gen di Brambilla. Un risultato forse troppo severo per quanto visto in campo, ma che ha premiato la qualità offensiva dei rossoneri. Grande protagonista Mattia Cappelletti, esterno classe 2007 autore di una prestazione di altissimo livello: suo il gol che ha sbloccato il match con una conclusione all’incrocio, oltre all’assist per il tris firmato da Sardo. In mezzo, anche la perla su punizione di Chaka Traoré, tra i più brillanti della giornata. Dall’altra parte, l’Inter U23 guidata da Stefano Vecchi ha avuto la meglio sull’Atalanta U23 campione in carica grazie all’1-0 firmato da Antonio David. Una gara più sofferta rispetto a quella dei rossoneri, con la Dea spesso padrona del gioco ma fermata da un super Paolo Raimondi, decisivo con almeno tre interventi di grande livello. Tra gli atalantini ha brillato soprattutto Javison Idele, autore di una prova ricca di qualità e personalità.