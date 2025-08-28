La UEFA ha annunciato oggi un importante aggiornamento al calendario della sua competizione di punta: a partire dalla finale del 2026 a Budapest, l’orario d’inizio della finale di UEFA Champions League sarà anticipato dalle ore 21:00 alle ore 18:00.

La decisione – spiega la UEFA in una nota – è stata presa per migliorare l’esperienza complessiva del giorno della partita per tifosi, squadre e città ospitanti, ottimizzando la logistica e le operazioni, e al tempo stesso offrendo numerosi vantaggi concreti. L’obiettivo è rendere la giornata della finale un’esperienza davvero piacevole per tutti coloro che vogliono far parte dell’evento, creando un’atmosfera accogliente che renda più facile la partecipazione delle famiglie e dei bambini alla partita di club più importante della stagione.

Per i tifosi in trasferta significherà un accesso migliorato ai trasporti pubblici – soprattutto dopo la partita – e un ritorno a casa più sicuro e comodo dallo stadio. Per le città ospitanti, ciò aumenterà l’impatto economico positivo dell’evento, consentendo ai tifosi di proseguire i festeggiamenti. Il nuovo orario d’inizio si allinea anche a una finestra televisiva più accessibile, permettendo alla finale di raggiungere un pubblico televisivo e digitale ancora più ampio in tutto il mondo, con particolare attenzione al coinvolgimento degli spettatori più giovani.

«Con questo cambiamento, poniamo l’esperienza dei tifosi al centro della nostra pianificazione. La finale di UEFA Champions League è l’apice della stagione calcistica, e il nuovo orario di inizio la renderà ancora più accessibile, inclusiva e d’impatto per tutti i soggetti coinvolti. Se l’orario delle 21:00 è adatto alle partite infrasettimanali, un calcio d’inizio anticipato per una finale al sabato significa una conclusione anticipata – indipendentemente da eventuali tempi supplementari o calci di rigore – e offre ai tifosi l’opportunità di godersi il resto della serata con amici e familiari, riflettendo sulla partita della stagione», ha dichiarato il Presidente UEFA Aleksander Ceferin.

Il Direttore Esecutivo di Football Supporters Europe, Ronan Evain, ha affermato: «Questo è un passo avanti positivo per i tifosi che seguono le partite dal vivo e che noi sosteniamo pienamente. Negli ultimi anni, Football Supporters Europe ha lavorato a stretto contatto con la UEFA per migliorare l’esperienza dei tifosi nelle finali dei club, e questo cambiamento riflette ulteriormente il riconoscimento delle loro esigenze. Un calcio d’inizio anticipato rende più fattibili le trasferte in giornata, riduce lo stress del viaggio e consente ai tifosi di godersi l’evento senza preoccuparsi della logistica notturna. È un miglioramento pratico che mette i tifosi al primo posto e che si inserisce nel percorso già intrapreso per rendere le finali UEFA più accoglienti, accessibili e con servizi di livello superiore».

Questo ultimo adeguamento si basa su un precedente già consolidato. La finale di UEFA Champions League si disputa di sabato dal 2010. Questa soluzione di calendario si è costantemente dimostrata vincente per il grande evento che chiude la stagione del calcio europeo per club, aumentando il coinvolgimento dei tifosi e contribuendo alla crescita globale delle competizioni europee per club.