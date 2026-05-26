Serie A, no allo spareggio scudetto in caso di finale europea: perché è una soluzione che non convince

La Serie A cambia direzione sullo spareggio scudetto . Un tema che aveva complicato notevolmente il calendario del finale della stagione 2024/25, come sollevato in primis da Calcio e Finanza , ma per cui la soluzione non convince appieno.

Un incastro di questo genere si è presentato proprio nella scorsa stagione, quando Inter e Napoli – che si sono giocate lo scudetto fino alla fine del campionato – dovettero anticipare al venerdì 23 maggio la loro ultima sfida di campionato, per lasciare spazio a un eventuale spareggio scudetto da giocarsi il lunedì 26 maggio.

Questo perché l’Inter si era qualificata per la finale di Champions League, in programma sabato 31 maggio. Il calendario intasato non consentiva di trovare soluzioni diverse e per permettere all’Inter di prepararsi al meglio all’ultimo atto europeo (e mettere almeno cinque giorni di distanza tra l’eventuale spareggio e la finale) si optò per un anticipo dei match dell’ultima giornata di Serie A. Qualora dovesse quindi riproporsi una situazione simile in futuro, lo spareggio non si disputerebbe e il titolo o la salvezza verrebbero assegnati tramite i risultati degli scontri diretti.