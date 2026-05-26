Dal progetto Krause a Chivu e Cuesta, passando per il caso plusvalenze alla Juventus: l’intervista video all’ad del Parma Cherubini

Due scelte che portano anche la firma di Federico Cherubini , nominato amministratore delegato del club emiliano nel gennaio 2025, dopo un lungo percorso dirigenziale costruito quasi interamente alla Juventus , dove ha ricoperto numerosi ruoli fino a diventare direttore sportivo della prima squadra. Un profilo cresciuto attraversando tutte le aree del calcio, dal settore giovanile ai prestiti, passando per il progetto Next Gen , con una formazione manageriale maturata ben prima del grande calcio, tra il lavoro e le prime esperienze in Lega Pro .

Il Parma ha raggiunto una salvezza tranquilla in questa stagione affidando la panchina a un giovanissimo esordiente per la Serie A come Carlos Cuesta . Il tecnico spagnolo è stato chiamato in estate per sostituire Cristian Chivu chiamato dall’Inter con cui ha vinto al primo anno campionato e Coppa Italia, a dimostrazione dell’ottimo intuito in casa ducale per essersi affidato all’ex difensore al termine della scorsa stagione.

Il Parma, tornato stabilmente in Serie A sotto la gestione dal 2020 di Kyle Krause, punta ora a costruire un un modello sostenibile capace di coniugare ambizione sportiva, valorizzazione dei giovani e sostenibilità economica, con il player trading come leva centrale ma non esclusiva. Un progetto che guarda al lungo periodo e che punta a rafforzare il legame con il territorio, dalle Parma Legends al museo del club, passando per la valorizzazione dello Stadio Tardini e lo sviluppo commerciale del brand.

In questa intervista con il direttore di Calcio e Finanza Luciano Mondellini, direttamente dalle sale del museo del club all’interno dello stadio, l’Ad Cherubini racconta la visione strategica del Parma, il rapporto con la proprietà americana, gli obiettivi sportivi e manageriali del club, il tema delle infrastrutture e della sostenibilità, ma anche le grandi questioni del calcio italiano: dalle riforme FIGC al settore giovanile, fino al nodo seconde squadre, alla valorizzazione dei talenti italiani e al futuro sempre più internazionale del sistema calcio.

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