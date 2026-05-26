Dal progetto Krause a Chivu e Cuesta, passando per il caso plusvalenze alla Juventus: l’intervista video all’ad del Parma Cherubini

Il Parma ha raggiunto una salvezza tranquilla in questa stagione affidando la panchina a un giovanissimo esordiente per la Serie A come Carlos Cuesta. Il tecnico spagnolo è stato chiamato in estate per sostituire Cristian Chivu chiamato dall’Inter con cui ha vinto al primo anno campionato e Coppa Italia, a dimostrazione dell’ottimo intuito in casa ducale per essersi affidato all’ex difensore al termine della scorsa stagione.
Due scelte che portano anche la firma di Federico Cherubini, nominato amministratore delegato del club emiliano nel gennaio 2025, dopo un lungo percorso dirigenziale costruito quasi interamente alla Juventus, dove ha ricoperto numerosi ruoli fino a diventare direttore sportivo della prima squadra. Un profilo cresciuto attraversando tutte le aree del calcio, dal settore giovanile ai prestiti, passando per il progetto Next Gen, con una formazione manageriale maturata ben prima del grande calcio, tra il lavoro e le prime esperienze in Lega Pro.
Il Parma, tornato stabilmente in Serie A sotto la gestione dal 2020 di Kyle Krause, punta ora a costruire un un modello sostenibile capace di coniugare ambizione sportiva, valorizzazione dei giovani e sostenibilità economica, con il player trading come leva centrale ma non esclusiva. Un progetto che guarda al lungo periodo e che punta a rafforzare il legame con il territorio, dalle Parma Legends al museo del club, passando per la valorizzazione dello Stadio Tardini e lo sviluppo commerciale del brand.
In questa intervista con il direttore di Calcio e Finanza Luciano Mondellini, direttamente dalle sale del museo del club all’interno dello stadio, l’Ad Cherubini racconta la visione strategica del Parma, il rapporto con la proprietà americana, gli obiettivi sportivi e manageriali del club, il tema delle infrastrutture e della sostenibilità, ma anche le grandi questioni del calcio italiano: dalle riforme FIGC al settore giovanile, fino al nodo seconde squadre, alla valorizzazione dei talenti italiani e al futuro sempre più internazionale del sistema calcio.
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