Sui social esplode il caso Juventus, Milan nel caos e Como da sogno europeo

L’ultima giornata di Serie A ha generato un cambiamento al vertice di entrambe le classifiche. Il comune denominatore è uno: la Juventus, che ha concluso la stagione con il pareggio contro il Torino e la mancata qualificazione in Champions, obiettivo principale. Questo quanto emerge dal ranking stilato da MediaScore, la rilevazione settimanale di Comin & Partners e Volocom sulle conversazioni social relative ai 20 club di Serie A, una volta conclusosi il 38esimo e ultimo turno di campionato. Altra delusa in campo, ma che su social, stampa e web fa parlare molto di sé è il Milan, che raccoglie i commenti amari dei tifosi, pensando al futuro del post Allegri. Esultano i tifosi del Como proiettati in Europa.

MediaScore giornata 38 – come cambia la classifica social Il vertice della classifica social si ribalta all’ultimo minuto di questa Serie A 2025/26. La Juventus guadagna ben due posizioni nell’ultima giornata e così anche la vetta, a discapito dei campioni d’Italia dell’Inter, collezionando ben 61.800 menzioni sui social. La squadra di Chivu segue i bianconeri con 37.900 menzioni, frutto del rocambolesco pareggio contro il Bologna, e scala dopo oltre un mese in testa alla classifica social. Oltre ai tifosi bianconeri, sono anche quelli milanisti a lamentarsi molto del quinto posto raggiunto dalla propria squadra, dopo aver trascorso quasi l’intero campionato tra le prime quattro. I tifosi rossoneri, oltre ai fischi a San Siro, non risparmiano le polemiche nemmeno sui social: da Leao ad Allegri, gli utenti non fanno sconti. Al centro delle discussioni anche il Napoli con l’addio di Conte, annunciato in conferenza stampa di comune accordo con il presidente De Laurentiis. I tifosi partenopei si spaccano, tra chi si schiera con il mister e chi sottolinea la sua difficoltà nel garantire continuità al progetto. A chiudere la top 5 troviamo la Roma, che si può godere una qualificazione guadagnata con le unghie e con i denti. A meritare una menzione speciale è l’exploit in classifica del Cagliari, che gode della vittoria portata a casa a sorpresa contro il Milan di Allegri. Tra i commenti di elogio ai sardi e le critiche verso i rossoneri, il Cagliari totalizza 6.900 menzioni e si posiziona al nono posto in classifica. Buon risultato anche per i giallorossi del Lecce che, scampata la retrocessione, fanno gioire i tifosi salentini con 3.800 menzioni e il quattordicesimo posto in classifica. A deludere, in chiave social, sono Pisa, Genoa, Parma e Pisa, che perdono rispettivamente tre, quattro e cinque posizioni.

I temi del dibattito Come ogni settimana, sono diversi i temi che accendono il dibattito online e fanno discutere gli utenti. In particolare: Juve e Milan, destino crudele. L’obiettivo Champions svanisce per Milan e Juventus, fermate rispettivamente da una sconfitta contro il Cagliari e dal derby della Mole. Non tirava una buona aria in casa bianconera in queste ultime settimane della stagione, e il risultato di domenica ha confermato le aspettative. A peggiorare il quadro, gli scontri tra tifoserie di Torino e Juve prima del match, che hanno portato al ricovero in codice rosso di un tifoso juventino colpito alla testa e al rinvio di un’ora del calcio d’inizio. L’altro dramma si è consumato in casa Milan, atterrato in casa dai rossoblù. Al termine della partita, il mister rossonero è corso negli spogliatoi, mentre i giocatori del Milan sono stati sottoposti ad una pioggia di fischi da parte dei tifosi. Ora, ad entrambe le società, non resta che riflettere sull’operato, i possibili interventi di mercato e su quali soluzioni adottare per far tornare le due squadre a brillare (il Milan ha già licenziato la dirigenza).

L’obiettivo Champions svanisce per Milan e Juventus, fermate rispettivamente da una sconfitta contro il Cagliari e dal derby della Mole. Non tirava una buona aria in casa bianconera in queste ultime settimane della stagione, e il risultato di domenica ha confermato le aspettative. A peggiorare il quadro, gli scontri tra tifoserie di Torino e Juve prima del match, che hanno portato al ricovero in codice rosso di un tifoso juventino colpito alla testa e al rinvio di un’ora del calcio d’inizio. L’altro dramma si è consumato in casa Milan, atterrato in casa dai rossoblù. Al termine della partita, il mister rossonero è corso negli spogliatoi, mentre i giocatori del Milan sono stati sottoposti ad una pioggia di fischi da parte dei tifosi. Ora, ad entrambe le società, non resta che riflettere sull’operato, i possibili interventi di mercato e su quali soluzioni adottare per far tornare le due squadre a brillare (il Milan ha già licenziato la dirigenza). Como verso le stelle. La stagione sontuosa del Como si conclude nel migliore dei modi, con la vittoria contro la Cremonese e la storica qualificazione in Champions League. Il risultato suona ancora più come un’impresa, se si considera la qualità di gioco dimostrata nel corso della stagione e il fatto che sette anni fa la squadra militava in serie D. Fabregas, a fine partita, ha elogiato il gruppo compatto, unito e competitivo, come vera chiave del successo dei lariani. Il poker rifilato alla Cremonese è stata la ciliegina sulla torta di una stagione eccellente.

La stagione sontuosa del Como si conclude nel migliore dei modi, con la vittoria contro la Cremonese e la storica qualificazione in Champions League. Il risultato suona ancora più come un’impresa, se si considera la qualità di gioco dimostrata nel corso della stagione e il fatto che sette anni fa la squadra militava in serie D. Fabregas, a fine partita, ha elogiato il gruppo compatto, unito e competitivo, come vera chiave del successo dei lariani. Il poker rifilato alla Cremonese è stata la ciliegina sulla torta di una stagione eccellente. La Cremonese saluta la Serie A. La vittoria del Como, oltre a garantire ai lariani la qualificazione in Champions, condanna la Cremonese al ritorno in Serie B. Dopo un inizio di campionato sorprendentemente positivo, la squadra aveva attraversato un girone di ritorno da incubo e un cambio allenatore, con Giampaolo che non è riuscito a risollevare le sorti. I tifosi rumoreggiano, meditando sulle scelte gestionali della società e un mercato di gennaio insufficiente. MediaScore giornata 38 – la classifica media La classifica media, come un rollercoaster, vive continui cambiamenti e ribaltamenti di fronte. Anche la stampa premia la Juventus, che si posiziona prima in classifica, facendole guadagnare ben quattro posizioni. A seguire il Napoli, salito di due posizioni grazie alle discussioni sull’addio del mister. L’Inter, dopo la vittoria dello scudetto, perde ben quattro posizioni, lasciando spazio alle squadre coinvolte alla corsa Champions. Anche i media tradizionali mettono i rossoblù del Cagliari al centro del dibattito, evidenziando l’ottima prestazione e il crollo rossonero a San Siro. Il sogno della Cremonese per acciuffare la salvezza coinvolge anche i giornalisti, con i grigiorossi che guadagnano cinque posizioni e si classificano quattordicesimi. A suscitare meno interesse sono Genoa e Parma, che, ormai salvate e senza ambizioni europee, hanno concluso il campionato in serenità.