Italia, da Palestra a Inacio: Baldini convoca i giovani per le amichevoli con Lussemburgo e Grecia

Sarà un’Italia giovane, ambiziosa e ricca di prospettive quella che affronterà le ultime due sfide stagionali della Nazionale. Il commissario tecnico Silvio Baldini ha diramato l’elenco dei 24 convocati per le amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, in programma rispettivamente mercoledì 3 giugno allo Stade de Luxembourg e domenica 7 giugno al Pankritio Stadium di Heraklion, sull’isola di Creta. Due test che serviranno per valutare il futuro del calcio italiano e dare spazio a una nuova generazione di talenti. Baldini, insieme al suo staff, ha infatti deciso di puntare su un gruppo dall’età media di appena 20 anni e 6 mesi: nella lista figurano quattro calciatori classe 2008, tre classe 2006, sette classe 2005 e nove classe 2004.

Donnarumma guida il gruppo A fare da guida ai tanti giovani sarà Gianluigi Donnarumma. Il portiere, campione d’Europa nel 2021 e ormai veterano della Nazionale con 81 presenze, sarà il capitano della squadra. Nel gruppo trovano spazio anche alcuni giocatori che hanno già assaggiato la Nazionale maggiore, come Pietro Comuzzo, Marco Palestra, Niccolò Pisilli e Francesco Pio Esposito, tutti considerati tra i profili più interessanti del panorama italiano. Gli Azzurri si raduneranno a Coverciano nella serata di giovedì 28 maggio, mentre il primo allenamento è previsto per il giorno successivo. I convocati dell’Italia Di seguito, l’elenco completo dei convocati: Portieri Giovanni Daffara (Avellino)

Gianluigi Donnarumma (Manchester City)

Lorenzo Palmisani (Frosinone) Difensori Honest Ahanor (Atalanta)

Davide Bartesaghi (Milan)

Fabio Chiarodia (Borussia Mönchengladbach)

Pietro Comuzzo (Fiorentina)

Costantino Favasuli (Catanzaro)

Filippo Mané (Borussia Dortmund)

Marco Palestra (Cagliari)

Luca Reggiani (Borussia Dortmund) Centrocampisti Matteo Dagasso (Venezia)

Giacomo Faticanti (Juventus)

Luca Lipani (Sassuolo)

Cher Ndour (Fiorentina)

Niccolò Pisilli (Roma)

Lorenzo Venturino (Roma) Attaccanti Francesco Camarda (Lecce)

Luigi Cherubini (Sampdoria)

Jeff Ekhator (Genoa)

Francesco Pio Esposito (Inter)

Seydou Fini (Frosinone)

Samuele Inacio (Borussia Dortmund)

uca Koleosho (Paris FC) Costantino Favasuli è stato autorizzato a raggiungere il ritiro il 30 maggio, una volta conclusi gli impegni con il Catanzaro. Al gruppo dei convocati si aggiungeranno inoltre quattro calciatori che prenderanno parte alla fase iniziale della preparazione a Coverciano, dal 28 al 31 maggio: Tommaso Berti (Cesena)

Niccolò Fortini (Fiorentina)

Gabriele Guarino (Empoli)

Dominic Vavassori (Atalanta)