Milan, Cardinale caccia tutti: esonerato Allegri, separazione da Furlani, Tare e Moncada

Una rivoluzione totale ai vertici del Milan . All’indomani della sconfitta contro il Cagliari che ha sancito la mancata qualificazione alla prossima Champions League, lamproprietà del club rossonero – la RedBird di Gerry Cardinale – ha annunciato una profonda riorganizzazione dell’area sportiva, comunicando l’addio immediato dell’amministratore delegato Giorgio Furlani , del direttore sportivo Igli Tare , dell’allenatore Massimiliano Allegri e del direttore tecnico Geoffrey Moncada .

Nel comunicato diffuso dal club viene ricordato come, dopo la deludente stagione precedente, il mandato affidato alla dirigenza fosse molto chiaro. «Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il Club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A».

Un obiettivo che per lunghi tratti dell’annata sembrava alla portata dei rossoneri. «Per gran parte della stagione siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo Scudetto». Tuttavia, il crollo nelle ultime settimane ha compromesso tutto. «Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile».

Da qui la scelta di procedere con una profonda ristrutturazione dell’organigramma sportivo: «È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell’area sportiva del Club». La proprietà ha quindi ufficializzato la conclusione del rapporto con quattro figure chiave del progetto tecnico e manageriale. «Con effetto immediato, si conclude il percorso in AC Milan dell’Amministratore Delegato Giorgio Furlani, del Direttore Sportivo Igli Tare, dell’Head Coach Massimiliano Allegri e del Direttore Tecnico Geoffrey Moncada».