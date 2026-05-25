Milan, Cardinale caccia tutti: esonerato Allegri, separazione da Furlani, Tare e Moncada

Una rivoluzione totale ai vertici del Milan. All’indomani della sconfitta contro il Cagliari che ha sancito la mancata qualificazione alla prossima Champions League, lamproprietà del club rossonero – la RedBird di Gerry Cardinale – ha annunciato una profonda riorganizzazione dell’area sportiva, comunicando l’addio immediato dell’amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore sportivo Igli Tare, dell’allenatore Massimiliano Allegri e del direttore tecnico Geoffrey Moncada.
Una decisione drastica che arriva al termine di una stagione definita senza mezzi termini come un «fallimento» dalla stessa proprietà.
Nel comunicato diffuso dal club viene ricordato come, dopo la deludente stagione precedente, il mandato affidato alla dirigenza fosse molto chiaro. «Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il Club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A».
Un obiettivo che per lunghi tratti dell’annata sembrava alla portata dei rossoneri. «Per gran parte della stagione siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo Scudetto». Tuttavia, il crollo nelle ultime settimane ha compromesso tutto. «Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile».
Da qui la scelta di procedere con una profonda ristrutturazione dell’organigramma sportivo: «È ora tempo di cambiamento e di una profonda riorganizzazione dell’area sportiva del Club». La proprietà ha quindi ufficializzato la conclusione del rapporto con quattro figure chiave del progetto tecnico e manageriale. «Con effetto immediato, si conclude il percorso in AC Milan dell’Amministratore Delegato Giorgio Furlani, del Direttore Sportivo Igli Tare, dell’Head Coach Massimiliano Allegri e del Direttore Tecnico Geoffrey Moncada».
La proprietà ha infine annunciato che ulteriori comunicazioni verranno diffuse nelle prossime settimane per definire il nuovo assetto del club: «Ulteriori annunci relativi alle nuove nomine verranno comunicati non appena definiti, con l’obiettivo di avere una struttura pronta in vista della prossima stagione».
Per il Milan si apre così una nuova fase, con una rifondazione che coinvolge contemporaneamente dirigenza e area tecnica. Dopo il mancato ritorno in Champions League e una stagione chiusa con l’approdo in Europa League, il club rossonero si prepara a ripartire da nuove figure e da un progetto che dovrà riportare rapidamente la squadra ai vertici del calcio italiano ed europeo.