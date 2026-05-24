È ufficiale, la finale di Champions League fra Paris Saint-Germain e Arsenal sarà trasmessa in chiaro. Ma, come anticipato da Calcio e Finanza, la sfida sarà trasmessa su TV8, ma solamente in differita. La partita, infatti, è in programma dalle 18.00 di sabato 30 maggio, ma sarà in onda a partire dalle 21.00 al canale numero otto del digitale terrestre.
Anche per questa edizione della manifestazione, la finalissima di Champions League sarà trasmessa in esclusiva da Sky. La pay-tv di Comcast è la grande protagonista del torneo, con la trasmissione di 185 partite su 203 (le restanti 18 sono live su Amazon Prime Video) fino alla stagione 2026/27. Diritti che sono stati rinnovati poi fino al 2031, quando le sfide su Sky diventeranno 184 e quelle su Amazon 19.
La finale rimane quindi un affare di Sky, che potrà decidere se aprirne o meno la visione a tutti gli appassionati con la trasmissione in chiaro (sarebbe obbligata in caso di presenza di un’italiana nell’ultimo atto). Per stagioni come questa, invece, la decisione rimane esclusivamente della pay-tv.
Finale di Champions in chiaro – La scelta di Sky
Non è la prima volta che Sky sperimenta la trasmissione di gare di Champions in differita. Lo ha già fatto in questa stagione, mandando in onda il martedì sera sul canale Cielo l’incontro del girone di Champions programmato per le ore 18.45 dello stesso giorno.