È ufficiale, la finale di Champions League fra Paris Saint-Germain e Arsenal sarà trasmessa in chiaro. Ma, come anticipato da Calcio e Finanza, la sfida sarà trasmessa su TV8, ma solamente in differita. La partita, infatti, è in programma dalle 18.00 di sabato 30 maggio, ma sarà in onda a partire dalle 21.00 al canale numero otto del digitale terrestre.

Anche per questa edizione della manifestazione, la finalissima di Champions League sarà trasmessa in esclusiva da Sky. La pay-tv di Comcast è la grande protagonista del torneo, con la trasmissione di 185 partite su 203 (le restanti 18 sono live su Amazon Prime Video) fino alla stagione 2026/27. Diritti che sono stati rinnovati poi fino al 2031, quando le sfide su Sky diventeranno 184 e quelle su Amazon 19.