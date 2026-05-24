Derby Torino, botta e risposta fra Juve e granata per il divieto dei colori bianconeri in alcuni settori

Il caso è scoppiato nella giornata di ieri, quando il club bianconero ha diffuso sul proprio sito ufficiale una nota relativa alla comunicazione del Torino sui biglietti disponibili per i settori Distinti, Curva Maratona e Curva Primavera dello stadio Olimpico Grande Torino in vita di questa sera, per cui sono stati vietati i colori bianconeri .

Juventus confida pertanto che, anche attraverso il dialogo istituzionale con le autorità preposte, si possa garantire un equilibrio tra esigenze di ordine pubblico e diritto dei tifosi a partecipare all’evento sportivo in modo libero e responsabile. Il Club ribadisce il proprio impegno costante nella promozione di valori di rispetto, inclusione e correttezza, dentro e fuori dal campo».

Ecco la nota integrale del club bianconero: «Juventus Football Club esprime forte perplessità in merito alla comunicazione diffusa da Torino FC relativamente alle modalità di accesso al settore Distinti in occasione della prossima gara. Pur comprendendo e condividendo la priorità assoluta della sicurezza all’interno degli impianti sportivi , Juventus rileva come tali disposizioni non risultino supportate da indicazioni ricevute dal Club da parte delle autorità competenti. Il calcio, e in particolare una partita dal forte valore simbolico e territoriale come il derby, deve rappresentare un momento di confronto sportivo aperto , nel quale ogni tifoso possa vivere la propria passione nel rispetto delle regole e degli altri.

Non si è fatta attendere la risposta ufficiale del Torino, che ha pubblicato anche lui una nota sul proprio sito ufficiale: «Torino Football Club prende atto della nota diffusa oggi da Juventus Football Club in merito all’incontro di domenica sera e, su invito della Questura, comunica quanto segue. I biglietti per i settori Distinti, Curva Maratona e Curva Primavera sono stati venduti espressamente ai tifosi granata. Ogni acquirente è stato infatti informato, in ogni fase del processo di acquisto, in modo chiaro ed esplicito che i settori erano riservati ai tifosi del Toro.

In queste ore la tifoseria del Toro si sta organizzando per vestire coreograficamente il settore, invitando tutti a indossare una maglia granata: una manifestazione collettiva di passione e appartenenza. La nostra comunicazione agli acquirenti di biglietti intendeva rimarcare questo aspetto e si concludeva con un sincero ringraziamento per la collaborazione in un match così particolare. Il calcio deve essere una festa: di emozioni, di rivalità sana, di rispetto reciproco dentro e fuori dal campo. Questo è fuori discussione. Torino FC condivide quindi l’augurio che questa partita sia un grande spettacolo sia in campo sia sugli spalti».

Infine, è arrivata la comunicazione da parte della Questura di Torino che nega la ricostruzione fatta dal club granata: «In merito alla comunicazione diffusa dal Torino F.C. relativa alla modalità di accesso al settore Distinti in occasione della prossima gara, la Questura di Torino precisa che nell’ambito delle riunioni di GOS eseguite e in quella tecnica odierna sono state ben delineate e ribadite le disposizioni in relazione allo svolgimento della gara.