Sono invece potenzialmente ancora quattro le squadre che possono ambire a un piazzamento in Champions League, ovverosia Juventus, Milan, Roma e Como.

La corsa all’Europa in Serie A è una delle più calde registrate negli ultimi anni. A una giornata dalla fine, solamente Inter e Napoli sono già certe del piazzamento in Champions League.

Ad accendere l’interesse dei tifosi è prevalentemente la corsa Champions, che coinvolge ancora quattro squadre per due posti. Come calcolato da Calcio e Finanza, ci sono ancora 15 combinazioni possibili di arrivi a pari punti tra Juventus, Milan, Roma e Como. Una situazione da non sottovalutare e che offre indubbi vantaggi alle squadre che si trovano avanti negli scontri diretti.

Di seguito, l’elenco completo dei casi di arrivo a pari punti, con il possibile punteggio in classifica in cui si potrebbe presentare questa situazione e con il conseguente ordine in graduatoria: