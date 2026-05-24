Lotta Champions, la situazione tra scontri diretti e classifica avulsa: tutte le combinazioni

Ecco tutti i casi di arrivo a pari punti nella corsa per entrare nelle coppe europee 2026/27.

Di
Redazione
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(Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

La corsa all’Europa in Serie A è una delle più calde registrate negli ultimi anni. A una giornata dalla fine, solamente Inter e Napoli sono già certe del piazzamento in Champions League.

Sono invece potenzialmente ancora quattro le squadre che possono ambire a un piazzamento in Champions League, ovverosia Juventus, Milan, Roma e Como. 

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Ad accendere l’interesse dei tifosi è prevalentemente la corsa Champions, che coinvolge ancora quattro squadre per due posti. Come calcolato da Calcio e Finanza, ci sono ancora 15 combinazioni possibili di arrivi a pari punti tra JuventusMilanRoma Como. Una situazione da non sottovalutare e che offre indubbi vantaggi alle squadre che si trovano avanti negli scontri diretti. 

Di seguito, l’elenco completo dei casi di arrivo a pari punti, con il possibile punteggio in classifica in cui si potrebbe presentare questa situazione e con il conseguente ordine in graduatoria:  

  • Milan-Roma (70, 71 o 73 punti): Milan avanti negli scontri diretti;
  • Como-Juventus (68, 69 o 71 punti): Como avanti negli scontri diretti;
  • Milan-Como (71 punti): Milan avanti negli scontri diretti;
  • Milan-Juventus (71 punti): scontri diretti in parità, Juve avanti nella differenza reti;
  • Roma-Como (71 punti): scontri diretti in parità, Como avanti nella differenza reti;
  • Roma-Juventus (71 punti): Juventus avanti negli scontri diretti.

Classifica avulsa Champions – Le ipotesi di un arrivo a tre o quattro

Di seguito le opzioni e il relativo ordine di classifica (a destra):  

  • Milan-Roma-Como (71 punti): classifica Milan-Roma-Como;
  • Milan-Roma-Juventus (71 punti): classifica Juventus-Milan-Roma;
  • Milan-Como-Juventus (71 punti): classifica Como-Milan-Juventus
  • Roma-Como-Juventus (71 punti): classifica Como-Roma-Juventus
  • Milan-Roma-Como-Juventus (71 punti): classifica Milan-Como-Juventus-Roma.

In Champions se? Le combinazioni squadra per squadra

Cosa serve quindi a ciascuna squadra per entrare in Champions?

Il Milan va in Champions League se:

  • vince;
  • pareggia e Como e Juventus non vincono entrambe oppure, se Como e Juventus vincono, deve sperare che la Roma non vinca;
  • perde ma solo se: Como e Juventus non vincono entrambe.

La Roma va in Champions League se:

  • vince;
  • pareggia o perde ma solo se Como e Juventus non vincono entrambe.

Il Como va in Champions League se vince e:

  • la Roma non vince (pareggia o perde);
  • oppure il Milan perde;
  • oppure il Milan pareggia e vince anche la Juventus, con arrivo a 71 punti tra Como, Milan e Juventus, scenario favorevole ai lariani nella classifica avulsa.

La Juventus va in Champions League se vince e:

  • Roma o Milan non vincono (pareggiano o perdono), ma solo se il Como non vince.

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