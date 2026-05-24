La corsa all’Europa in Serie A è una delle più calde registrate negli ultimi anni. A una giornata dalla fine, solamente Inter e Napoli sono già certe del piazzamento in Champions League.
Sono invece potenzialmente ancora quattro le squadre che possono ambire a un piazzamento in Champions League, ovverosia Juventus, Milan, Roma e Como.
Ad accendere l’interesse dei tifosi è prevalentemente la corsa Champions, che coinvolge ancora quattro squadre per due posti. Come calcolato da Calcio e Finanza, ci sono ancora 15 combinazioni possibili di arrivi a pari punti tra Juventus, Milan, Roma e Como. Una situazione da non sottovalutare e che offre indubbi vantaggi alle squadre che si trovano avanti negli scontri diretti.
Di seguito, l’elenco completo dei casi di arrivo a pari punti, con il possibile punteggio in classifica in cui si potrebbe presentare questa situazione e con il conseguente ordine in graduatoria:
- Milan-Roma (70, 71 o 73 punti): Milan avanti negli scontri diretti;
- Como-Juventus (68, 69 o 71 punti): Como avanti negli scontri diretti;
- Milan-Como (71 punti): Milan avanti negli scontri diretti;
- Milan-Juventus (71 punti): scontri diretti in parità, Juve avanti nella differenza reti;
- Roma-Como (71 punti): scontri diretti in parità, Como avanti nella differenza reti;
- Roma-Juventus (71 punti): Juventus avanti negli scontri diretti.
Classifica avulsa Champions – Le ipotesi di un arrivo a tre o quattro
Di seguito le opzioni e il relativo ordine di classifica (a destra):
- Milan-Roma-Como (71 punti): classifica Milan-Roma-Como;
- Milan-Roma-Juventus (71 punti): classifica Juventus-Milan-Roma;
- Milan-Como-Juventus (71 punti): classifica Como-Milan-Juventus
- Roma-Como-Juventus (71 punti): classifica Como-Roma-Juventus
- Milan-Roma-Como-Juventus (71 punti): classifica Milan-Como-Juventus-Roma.
In Champions se? Le combinazioni squadra per squadra
Cosa serve quindi a ciascuna squadra per entrare in Champions?
Il Milan va in Champions League se:
- vince;
- pareggia e Como e Juventus non vincono entrambe oppure, se Como e Juventus vincono, deve sperare che la Roma non vinca;
- perde ma solo se: Como e Juventus non vincono entrambe.
La Roma va in Champions League se:
- vince;
- pareggia o perde ma solo se Como e Juventus non vincono entrambe.
Il Como va in Champions League se vince e:
- la Roma non vince (pareggia o perde);
- oppure il Milan perde;
- oppure il Milan pareggia e vince anche la Juventus, con arrivo a 71 punti tra Como, Milan e Juventus, scenario favorevole ai lariani nella classifica avulsa.
La Juventus va in Champions League se vince e:
- Roma o Milan non vincono (pareggiano o perdono), ma solo se il Como non vince.