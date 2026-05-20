Palermo Catanzaro in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Palermo Catanzaro in streaming gratis. Il match è in programma mercoledì 20 maggio 2026, con calcio d’inizio fissato alle ore 20.00. Le due squadre scendono sul campo dello stadio Barbera per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B.

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