Questa sera va in scena la finale di Europa League a Istanbul fra Friburgo e Aston Villa. La sfida sarà seguita con particolare attenzione anche da diverse squadre della Premier League, visto che in caso di vittoria della formazione di Unai Emery, a caccia del suo quinto successo assoluto nella competizione, si aprirebbe la possibilità che il campionato inglese qualifichi alla prossima Champions League ben sei compagini, come già accaduto in questa stagione. Intanto, va ricordato che la Premier, grazie al percorso delle sue formazioni nelle coppe europee 2025/26, ha dominato il ranking stagionale, vinto con largo anticipo e che gli ha garantito una quinta squadra in Champions la prossima stagione. Oltre alle cinque derivanti dal campionato, arrivato a 90 minuti dalla fine, la vincente dell’Europa League ha diritto a disputare la Champions nella stagione successiva, anche se è arrivata fuori dai piazzamenti validi nel proprio torneo nazionale, cosa accaduta al Tottenham la scorsa stagione.

Lo scenario in Premier League a un turno dalla fine Uno scenario che potrebbe ripetersi in caso di vittoria dell’Europa League da parte dell’Aston Villa, anche se gli ultimi tasselli da incastrare riguarderebbero l’ultima giornata di Premier League in programma nel prossimo weeekend. Infatti, la squadra di Emery è già certa di giocare la Champions, grazie al piazzamento in campionato, ma a determinare se le inglesi nella massima competizione UEFA per club saranno cinque o sei, sarà proprio il piazzamento finale dell’Aston Villa in Premier. Al momento attuale, presupponendo sempre che McGinn e compagni vincano l’Europa League, l’Aston Villa si trova al quarto posto a +3 dal Liverpool quinto. Se finisse così la Premier, anche in caso di successo contro il Friburgo dei Villans, le inglesi in Champions la prossima stagione saranno cinque e non sei. Questo perché l’Aston Villa otterrebbe la qualificazione attraverso il campionato, andando a invalidare il pass regalato dalla vittoria dell’Europa League. Discorso diverso in caso di arrivo del Villa al quinto posto in Premier. Infatti, anche se questo piazzamento garantisce di per sé un posto nella prossima Champions League – grazie alla vittoria del ranking stagionale UEFA 2025/26 –, viene comunque considerato come piazzamento bonus e non inficia l’effetto della vittoria dell’Europa League, andando ad allargare la qualificazione alla massima competizione UEFA anche alla sesta classificata in campionato. Attualmente questa posizione è occupata dal Bournemouth, che dopo il pareggio in casa contro il Manchester City – regalando la vittoria della Premier all’Arsenal – ha conquistato per la prima volta nella sua storia un piazzamento europeo. Resta da capire se il capolavoro di Iraola si completerà con la Champions League.