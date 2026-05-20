Questa sera va in scena la finale di Europa League a Istanbul fra Friburgo e Aston Villa. La sfida sarà seguita con particolare attenzione anche da diverse squadre della Premier League, visto che in caso di vittoria della formazione di Unai Emery, a caccia del suo quinto successo assoluto nella competizione, si aprirebbe la possibilità che il campionato inglese qualifichi alla prossima Champions League ben sei compagini, come già accaduto in questa stagione.
Intanto, va ricordato che la Premier, grazie al percorso delle sue formazioni nelle coppe europee 2025/26, ha dominato il ranking stagionale, vinto con largo anticipo e che gli ha garantito una quinta squadra in Champions la prossima stagione. Oltre alle cinque derivanti dal campionato, arrivato a 90 minuti dalla fine, la vincente dell’Europa League ha diritto a disputare la Champions nella stagione successiva, anche se è arrivata fuori dai piazzamenti validi nel proprio torneo nazionale, cosa accaduta al Tottenham la scorsa stagione.
Lo scenario in Premier League a un turno dalla fine
Uno scenario che potrebbe ripetersi in caso di vittoria dell’Europa League da parte dell’Aston Villa, anche se gli ultimi tasselli da incastrare riguarderebbero l’ultima giornata di Premier League in programma nel prossimo weeekend. Infatti, la squadra di Emery è già certa di giocare la Champions, grazie al piazzamento in campionato, ma a determinare se le inglesi nella massima competizione UEFA per club saranno cinque o sei, sarà proprio il piazzamento finale dell’Aston Villa in Premier.
Al momento attuale, presupponendo sempre che McGinn e compagni vincano l’Europa League, l’Aston Villa si trova al quarto posto a +3 dal Liverpool quinto. Se finisse così la Premier, anche in caso di successo contro il Friburgo dei Villans, le inglesi in Champions la prossima stagione saranno cinque e non sei. Questo perché l’Aston Villa otterrebbe la qualificazione attraverso il campionato, andando a invalidare il pass regalato dalla vittoria dell’Europa League.
Discorso diverso in caso di arrivo del Villa al quinto posto in Premier. Infatti, anche se questo piazzamento garantisce di per sé un posto nella prossima Champions League – grazie alla vittoria del ranking stagionale UEFA 2025/26 –, viene comunque considerato come piazzamento bonus e non inficia l’effetto della vittoria dell’Europa League, andando ad allargare la qualificazione alla massima competizione UEFA anche alla sesta classificata in campionato.
Attualmente questa posizione è occupata dal Bournemouth, che dopo il pareggio in casa contro il Manchester City – regalando la vittoria della Premier all’Arsenal – ha conquistato per la prima volta nella sua storia un piazzamento europeo. Resta da capire se il capolavoro di Iraola si completerà con la Champions League.
Cosa deve succedere in campionato per i sei posti Champions
Ma per veder scivolare l’Aston Villa al quinto posto servirebbe che i Villans, dopo la vittoria dell’Europa League, perdano in campionato in casa del Manchester City, con la conseguente vittoria del Liverpool ad Anfield contro il Brentford. Quest’ultima si trova nella paradossale situazione di dover vincere per tentare di qualificarsi alle prossime coppe europee – Europa League o Conference –, seppur l’esito finale dipenda dai risultati di Brighton e Chelsea che la precedono in classifica.
Insomma, il Brentford è giudice dei destini di diverse squadre, fra cui il Bournemouth che potrebbe beneficiare della vittoria del Liverpool, ma anche di una sconfitta dei Reds a patto di ribaltare una differenza reti che recita: Liverpool +10, Bournemouth +4. Inoltre, se il Liverpool perdesse 1-0 e il Bournemouth vincesse 5-0 ci sarebbe anche l’eccezionale caso di uno spareggio per il quinto posto, visto che gol fatti, reti subite e differenza reti complessive sarebbero in parità.
La situazione in classifica in Premier League a 90 minuti dalla fine è questa:
- Arsenal – 82 punti (campione qualificata in Champions)
- Manchester City – 78 punti (qualificata in Champions)
- Manchester United – 68 punti (qualificata in Champions)
- Aston Villa – 62 punti (qualificata in Champions)
- Liverpool – 59 punti (qualificazione in Champions)
- Bournemouth – 56 punti (qualificazione in Europa League)
- Brighton – 53 punti (qualificazione in Europa League)
- Chelsea – 52 punti (qualificazione in Conference)
- Brentford – 52 punti (fuori dalle coppe)
- Sunderland – 51 punti (fuori dalle coppe)
Infine, ecco le partite dell’ultimo turno di campionato che mettono in palio un piazzamento in Europa che sarebbero rese ancora più importanti in caso di vittoria dell’Europa League da parte dell’Aston Villa:
- Manchester City-Aston Villa
- Brighton-Manchester United
- Liverpool-Brentford
- Nottingham Forest-Bournemouth
- Chelsea-Sunderland