Gedi – il gruppo editoriale recentemente rilevato da Antenna Group – prepara lo sbarco nella televisione streaming e punta sull’informazione, con DAZN destinata a diventare il primo partner distributivo del progetto. Secondo quanto riportato da Prima Comunicazione, il gruppo editoriale starebbe lavorando a una nuova proposta video integrata all’interno della propria strategia crossmediale, che già comprende Repubblica, le radio e gli altri asset editoriali della società.

L’idea nasce anche dalla visione del nuovo azionista greco Antenna Group e del suo CEO Henning Tewes, manager con una lunga esperienza in RTL Group, dove fino al 2024 ha ricoperto ruoli di primo piano nelle strategie aziendali del gruppo televisivo europeo. La convinzione, ai vertici di Gedi, sarebbe quella di affiancare all’offerta editoriale tradizionale anche un prodotto televisivo vero e proprio, focalizzato soprattutto sull’informazione.