Qualificazioni per Europei e Mondiali, si cambia: la UEFA lancia un format in stile Champions

La UEFA rivoluziona il format delle qualificazioni europee per le nazionali maschili sia per gli Europei che per la Coppa del Mondo. Il Comitato Esecutivo, riunito a Istanbul, ha infatti approvato un nuovo sistema che entrerà in vigore dopo EURO 2028, modificando in maniera significativa sia la Nations League sia il percorso di qualificazione ai tornei continentali. La riforma nasce dopo mesi di consultazioni con le federazioni affiliate e punta, nelle intenzioni della UEFA, a rendere le competizioni più equilibrate, ridurre le partite considerate “senza significato” e aumentare il valore commerciale e sportivo del calcio per nazionali senza aggiungere ulteriori finestre al calendario internazionale.

Il tema è stato spesso discusso in Italia, soprattutto considerando le mancate qualificazioni della Nazionale italiana alla Coppa del Mondo nel 2018, nel 2022 e nel 2026. La novità prevede che dal 2028 le qualificazioni europee siano organizzate con una struttura “a livelli”, direttamente collegata alla UEFA Nations League. Nuovo format qualificazioni Mondiali – Un sistema in stile Champions Il nuovo sistema dividerà le nazionali europee in due macro-leghe: League 1, composta dalle 36 squadre appartenenti alle Leghe A e B della Nations League;

League 2, formata dalle restanti 18 o 19 nazionali. Nella League 1 verranno creati tre gruppi da 12 squadre ciascuno. Ogni nazionale giocherà sei partite contro sei avversarie differenti, affrontando due squadre per fascia, con gare secche in casa o in trasferta. Un modello che richiama da vicino il nuovo “sistema svizzero” già introdotto dalla UEFA nelle competizioni per club come Champions League ed Europa League. La League 2 seguirà invece una struttura più tradizionale, simile a quella della Lega C della Nations League, con tre gruppi da sei squadre (oppure uno da sette nel caso in cui il numero complessivo delle partecipanti lo renda necessario).