Qualificazioni per Europei e Mondiali, si cambia: la UEFA lancia un format in stile Champions

La UEFA rivoluziona il format delle qualificazioni europee per le nazionali maschili sia per gli Europei che per la Coppa del Mondo. Il Comitato Esecutivo, riunito a Istanbul, ha infatti approvato un nuovo sistema che entrerà in vigore dopo EURO 2028, modificando in maniera significativa sia la Nations League sia il percorso di qualificazione ai tornei continentali.
La riforma nasce dopo mesi di consultazioni con le federazioni affiliate e punta, nelle intenzioni della UEFA, a rendere le competizioni più equilibrate, ridurre le partite considerate “senza significato” e aumentare il valore commerciale e sportivo del calcio per nazionali senza aggiungere ulteriori finestre al calendario internazionale.
Il tema è stato spesso discusso in Italia, soprattutto considerando le mancate qualificazioni della Nazionale italiana alla Coppa del Mondo nel 2018, nel 2022 e nel 2026. La novità prevede che dal 2028 le qualificazioni europee siano organizzate con una struttura “a livelli”, direttamente collegata alla UEFA Nations League.
Nuovo format qualificazioni Mondiali – Un sistema in stile Champions
Il nuovo sistema dividerà le nazionali europee in due macro-leghe:
- League 1, composta dalle 36 squadre appartenenti alle Leghe A e B della Nations League;
- League 2, formata dalle restanti 18 o 19 nazionali.
Nella League 1 verranno creati tre gruppi da 12 squadre ciascuno. Ogni nazionale giocherà sei partite contro sei avversarie differenti, affrontando due squadre per fascia, con gare secche in casa o in trasferta. Un modello che richiama da vicino il nuovo “sistema svizzero” già introdotto dalla UEFA nelle competizioni per club come Champions League ed Europa League. La League 2 seguirà invece una struttura più tradizionale, simile a quella della Lega C della Nations League, con tre gruppi da sei squadre (oppure uno da sette nel caso in cui il numero complessivo delle partecipanti lo renda necessario).
Le migliori squadre di ciascun gruppo della League 1 si qualificheranno direttamente alla fase finale del torneo continentale o mondiale. Gli altri posti verranno assegnati tramite playoff, pensati per garantire possibilità di accesso anche alle nazionali della League 2. Il numero di squadre qualificate non è ancora stato definito e dipenderà anche dal numero di posti che la UEFA avrà a disposizione nelle successive edizioni della Coppa del Mondo.
Nuovo format qualificazioni Mondiali – Le decisioni definitive a settembre
Un’altra novità riguarda le nazionali ospitanti della competizione finale: pur essendo già qualificate di diritto, parteciperanno comunque alle qualificazioni con obiettivi legati al posizionamento nella successiva edizione della Nations League. La UEFA lavorerà ora agli ultimi dettagli tecnici del format, che dovrà essere approvato definitivamente nel Comitato Esecutivo di settembre 2026. Una presentazione completa del nuovo modello sarà poi illustrata pubblicamente in una conferenza dedicata.