La UEFA cambia anche la Nations League: tre leghe e gironi da sei squadre

Non soltanto le qualificazioni europee per Europei e Mondiali. La UEFA cambia volto anche alla Nations League. Il Comitato Esecutivo riunito a Istanbul ha approvato una profonda riforma della competizione per nazionali, che entrerà in vigore a partire dall’edizione 2028/29 e che rappresenta uno dei pilastri del nuovo sistema delle competizioni UEFA per squadre nazionali maschili. L’obiettivo dichiarato è quello di aumentare l’equilibrio competitivo, rendere il calendario più interessante per tifosi e broadcaster e ridurre il numero di partite considerate poco significative, senza però aggiungere ulteriori finestre internazionali. La novità principale riguarda la struttura stessa della Nations League. L’attuale sistema a quattro leghe verrà abbandonato in favore di una formula a tre leghe da 18 squadre ciascuna.

Ogni lega sarà composta da tre gruppi da sei nazionali, con un format completamente diverso rispetto a quello attuale. Le squadre non affronteranno più tutti gli avversari in gare di andata e ritorno, ma disputeranno sei partite contro cinque avversarie differenti: una partita in casa o in trasferta contro squadre appartenenti a fasce differenti; andata e ritorno contro la nazionale appartenente alla stessa fascia di ranking. Si tratta di un modello che – come nel caso delle qualificazioni europee per Mondiali ed Europei – richiama da vicino il “sistema svizzero” già adottato dalla UEFA nelle competizioni per club, dalla Champions League all’Europa League. Con 55 federazioni affiliate alla UEFA, la nuova Lega C comprenderà inoltre un gruppo da sette squadre, il cui calendario inizierà una finestra internazionale prima rispetto agli altri gironi. Resteranno invece confermate alcune delle caratteristiche già introdotte nelle ultime edizioni della competizione: i quarti di finale;

la Final Four;

gli spareggi promozione-retrocessione tra le varie leghe.