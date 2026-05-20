Juventus senza Champions? Cosa cambia tra ricavi e bilancio

Novanta minuti per evitare un contraccolpo non solo sportivo, ma anche economico. La Juventus si gioca l’accesso alla prossima Champions League nell’ultima giornata di Serie A: serve una vittoria nel derby contro il Torino e, contemporaneamente, che almeno due tra Milan, Roma e Como non vincano. Una combinazione complicata, ma da cui dipendono anche gli equilibri del bilancio bianconero nei prossimi anni. L’eventuale mancata qualificazione alla Champions avrebbe infatti conseguenze rilevanti sui ricavi della stagione 2026/27 e, soprattutto, sul percorso verso il ritorno al break-even finanziario fissato dalla società nel piano strategico.

Nella relazione semestrale al 31 dicembre 2025, la Juventus aveva spiegato come il risultato operativo e il cash flow operativo dell’esercizio 2025/26 fossero previsti ancora in perdita, sottolineando però che l’andamento economico avrebbe potuto essere “significativamente influenzato dai risultati sportivi e dagli effetti delle campagne trasferimenti”. Un messaggio chiaro: il campo resta una variabile decisiva per i conti. Non a caso, il business plan aggiornato fino al 2026/27 – esaminato dal Consiglio di amministrazione a settembre 2025 – prevede tra le assunzioni fondamentali la partecipazione agli ottavi di finale della Champions League e un piazzamento in Serie A tale da garantire la qualificazione alla competizione anche nella stagione successiva. Il raggiungimento del break-even nel 2026/27 passa dunque da una presenza stabile nella massima competizione europea. Senza Champions, la Juventus sarebbe chiamata a rivedere ancora una volta il piano industriale, già ritoccato negli ultimi anni. Tradotto: l’obiettivo di riequilibrio dei conti rischierebbe di allontanarsi ulteriormente.

L’impatto più immediato riguarderebbe i ricavi. La Champions 2025/26 ha garantito ai bianconeri circa 65 milioni di euro tra premi UEFA e incassi da stadio, mentre una partecipazione all’Europa League avrebbe un valore sensibilmente inferiore, stimabile tra i 20 e i 25 milioni complessivi. Un differenziale potenziale nell’ordine di 40 milioni o più, destinato a pesare in modo significativo sul conto economico. A questo si aggiunge il tema sponsor. Il nuovo accordo con Jeep prevede un corrispettivo fisso da 69 milioni complessivi fino al 2027/28 – con 23 milioni annui nelle ultime due stagioni – ma include componenti variabili negative (malus) in caso di mancata partecipazione alle competizioni UEFA. Un ulteriore segnale di quanto il business juventino sia legato alla dimensione europea. Sul fronte costi, però, esistono anche elementi che potrebbero attenuare l’impatto. Il principale riguarda il contratto di Dusan Vlahovic: in scadenza nel giugno 2027, il serbo pesa attualmente in modo rilevante sul monte ingaggi e sui conti bianconeri, con un impatto vicino ai 41,7 milioni lordi annui tra stipendio e ammortamento. Una sua uscita rappresenterebbe un alleggerimento significativo.