Ufficiale, Exor vende Gedi: ceduto il 100% del gruppo editoriale ad Antenna

« Oggi è stata perfezionata la cessione del 100% del capitale di Gedi al gruppo greco Antenna. Il cambio di proprietà, che è già efficace, segue un processo di lunga negoziazione », ha scritto Paolo Ceretti , presidente della società, ai dipendenti. « Vi ringrazio quindi per l’impegno di questi mesi e il lavoro svolto, in aggiunta alla quotidiana conduzione delle attività. Riteniamo che il passaggio della società al gruppo Antenna apra nuove prospettive per Gedi e per chi è impegnato nelle sue diverse attività », ha concluso Ceretti.

Dopo mesi di trattative, il gruppo greco Antenna ha acquisito il 100% di Gedi da Exor (holding della famiglia Agnelli-Elkann), inclusi il quotidiano La Repubblica , i brand radiofonici Radio Deejay , Radio Capital , m2o , insieme a HuffPost Italia , National Geographic Italia , Limes e la concessionaria pubblicitaria Manzoni . L’operazione non include La Stampa, che è stata oggetto di un accordo per la vendita al gruppo Sae, insieme al suo centro stampa e alla rete commerciale per la raccolta pubblicitaria locale. Contestualmente è previsto un accordo per la cessione di Stardust, che viene esclusa dal perimetro dell’operazione.

«È in questa ottica, e cioè creare le condizioni per assicurare uno sviluppo duraturo al Gruppo, accelerandone tra l’altro la transizione digitale — prosegue Ceretti — che da parte del venditore è stata selezionata Antenna come acquirente, un gruppo industriale che fa dei media il proprio core business. Gedi potrà beneficiare di un’articolata presenza internazionale del Gruppo Antenna, per aumentare la portata delle sue attività e perseguire la sostenibilità sul piano economico, mantenendo l’indipendenza editoriale che ha caratterizzato la sua storia».

E ancora: «Come già annunciato, in esecuzione agli accordi recentemente sottoscritti, nei prossimi mesi La Stampa uscirà dal perimetro di GEDI Gruppo Editoriale per entrare a far parte del Gruppo SAE, una realtà italiana in crescita, determinata a valorizzare la storia unica della testata, rafforzando il legame identitario con i suoi lettori e con il suo territorio, anche attraverso l’auspicato ingresso nel capitale, con quote di minoranza, di istituzioni e aziende del nord-ovest».

«Anche a nome del consiglio di amministrazione, dimessosi oggi in attesa che Antenna nomini i nuovi amministratori, desidero ringraziare l’AD Gabriele Comuzzo per il prezioso lavoro svolto, i dirigenti che hanno guidato la società in un contesto particolarmente difficile per il settore editoriale italiano e soprattutto tutti voi, che con il vostro impegno quotidiano siete la vera forza di Gedi. Un sincero augurio perché Gedi possa consolidarsi come una delle media companies più moderne e dinamiche d’Europa», ha concluso Ceretti.

Anche il gruppo Antenna ha commentato il passaggio di proprietà attraverso una nota: «Con l’acquisizione di Gedi, Antenna rafforzerà una realtà indipendente di primo piano nel settore dell’informazione e dell’intrattenimento con base in Italia, con una solida presenza a livello internazionale e un appeal globale».