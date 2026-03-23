Ma chi è Theodore Kyriakou? Nato ad Atene il 10 febbraio 1974, Theodore Kyriakou è figlio dell’armatore e magnate dei media Minos Kyriakou , fondatore dell’impero mediatico Antenna. Dopo la morte del padre nel 2017, Theodore ha assunto un ruolo centrale nella gestione e nello sviluppo del gruppo di famiglia insieme ai fratelli Xenophon e Athina.

Chi è Theodore Kyriakou? Le origini e la famiglia

L’acquisizione del gruppo editoriale Gedi da parte del gruppo greco Antenna ha portato sotto i riflettori il nome di Theodore Kyriakou , imprenditore ateniese e figura chiave della nuova proprietà del polo che comprende, tra gli altri, il quotidiano La Repubblica e diverse radio nazionali. L’operazione segna l’ingresso di un grande player internazionale nel panorama dell’editoria italiana e rafforza la strategia di espansione europea del gruppo guidato dall’imprenditore greco.

La famiglia Kyriakou ha radici storiche nel trasporto marittimo e nello shipping, attività che per generazioni ha rappresentato il cuore della loro ricchezza. Nel corso degli anni, però, gli interessi si sono progressivamente estesi anche ai media, agli investimenti finanziari e ad altri settori dell’economia.

Chi è Theodore Kyriakou? Studi negli Stati Uniti e ingresso negli affari di famiglia

Kyriakou ha studiato negli Stati Uniti, alla Georgetown University di Washington, dove si è laureato con lode in fisica e business internazionale. Terminati gli studi è entrato nelle aziende di famiglia, assumendo progressivamente incarichi di responsabilità nel gruppo Antenna fino a diventarne uno dei principali dirigenti e successivamente presidente.

Il gruppo Antenna

Oggi Kyriakou è alla guida del ramo media dell’Antenna Group, uno dei maggiori gruppi mediatici della Grecia, fondato alla fine degli anni Ottanta con il lancio della radio Antenna FM e poi con il canale televisivo ANT1.

Nel tempo l’azienda si è trasformata in una piattaforma internazionale dell’intrattenimento e dell’informazione, attiva in televisione, radio, editoria, produzione audiovisiva e servizi digitali. Il gruppo opera in diversi paesi tra Europa centrale e Balcani e trasmette contenuti anche per le comunità greche all’estero.

Sotto la guida di Kyriakou, Antenna ha rafforzato la propria presenza internazionale attraverso acquisizioni e partnership, tra cui l’acquisto del portafoglio di canali Sony Pictures Television nell’Europa centrale e orientale e l’ingresso di nuovi investitori nel capitale del gruppo. (euronews)

Un imprenditore tra media e investimenti

Oltre alle attività nel broadcasting, Kyriakou controlla con la famiglia K Group, holding con sede in Lussemburgo che gestisce una rete di partecipazioni finanziarie e industriali. Nel corso degli anni il gruppo ha investito anche in società tecnologiche e media internazionali e ha sviluppato attività in diversi settori, dalla logistica al real estate fino all’energia.

A differenza di altri editori europei molto esposti mediaticamente, Kyriakou è considerato un imprenditore piuttosto riservato, più vicino alla figura dell’investitore strategico che a quella dell’editore militante. La sua strategia è stata spesso quella di costruire un gruppo multimediale internazionale capace di integrare televisione, digitale e intrattenimento, puntando su marchi consolidati e su nuove piattaforme di distribuzione dei contenuti.

Chi è Theodore Kyriakou? L’arrivo in Italia con GEDI

L’acquisizione di Gedi rappresenta il passo più importante dell’imprenditore greco nel mercato italiano. Con questa operazione Antenna entra nel controllo di uno dei principali gruppi editoriali del Paese, rafforzando la propria presenza nel settore dei media europei e aprendo una nuova fase per testate storiche dell’informazione italiana.

Per Kyriakou si tratta di una mossa coerente con la sua strategia di espansione internazionale: trasformare Antenna in un gruppo mediatico paneuropeo, capace di competere in un mercato sempre più globale.