Elkann: «Pienamente impegnati a sostenere il successo sportivo e finanziario della Juventus»

«La Juventus ha attraversato un periodo difficile negli ultimi anni, segnato da pressioni interne ed esterne che hanno inevitabilmente inciso sulle prestazioni. Ci siamo assunti le nostre responsabilità dove necessario, abbiamo sostenuto con fermezza il club e lavorato a stretto contatto con la sua dirigenza per ristabilire stabilità e riportare la Juventus su un percorso costruttivo dopo la risoluzione delle sue questioni legali e regolatorie». Lo ha detto il numero uno di Exor J0hn Elkann, nella lettera agli azionisti allegata al bilancio 2025.
«In questo contesto, il 2025 è stato un anno dedicato a gettare le basi per una performance sostenibile sia dentro che fuori dal campo. Abbiamo supportato il club attraverso la nostra quota pro-rata in un aumento di capitale di quasi 100 milioni di euro e sostenuto importanti cambiamenti nella sua leadership».
«Sul piano sportivo, la squadra femminile ha disputato una stagione eccezionale, conquistando il double nazionale come campione di Serie A e vincitrice della Coppa Italia. Nel gennaio 2026, la Juventus Women ha anche vinto la Supercoppa Italiana. Anche la squadra maschile ha iniziato a mostrare progressi dopo la nomina di Luciano Spalletti come allenatore nell’ottobre scorso. Spalletti ha portato nuova energia nello spogliatoio, ristabilendo fame e determinazione alla vittoria».
«Fuori dal campo, la performance finanziaria è migliorata in modo significativo. Nel 2025, i ricavi della Juventus sono aumentati del 34% su base annua, raggiungendo i 530 milioni di euro, trainati principalmente dal ritorno della squadra maschile in UEFA Champions League. Di conseguenza, la perdita del club si è ridotta del 71% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 58 milioni di euro, con la società che continua nel suo percorso verso la sostenibilità finanziaria. Durante l’anno, il club ha inoltre rinnovato la partnership con Adidas fino alla stagione 2036/37 per un valore complessivo di 408 milioni di euro e ha esteso l’accordo di sponsorizzazione sulla maglia con Jeep fino a giugno 2028 per 69 milioni di euro».
«All’inizio del 2026, la Juventus ha anche prolungato il contratto del talento della nuova generazione Kenan Yildiz fino al 2030, riaffermando il nostro impegno nello sviluppare e trattenere i migliori prospetti del club. Questo approccio riflette la nostra convinzione duratura nella Juventus. Exor resta un orgoglioso proprietario del club, portando avanti un legame che, attraverso la mia famiglia, dura da oltre un secolo. Rimaniamo pienamente impegnati a sostenere il successo sportivo e finanziario della Juventus e crediamo che ci sia un futuro luminoso davanti a noi».
«Come disse una volta la leggenda Omar Sivori: “Qui bisogna sempre lottare e quando sembra che tutto sia perduto, continuare a crederci: la Juve non si arrende mai”».