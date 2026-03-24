Elkann: «Pienamente impegnati a sostenere il successo sportivo e finanziario della Juventus»

«La Juventus ha attraversato un periodo difficile negli ultimi anni, segnato da pressioni interne ed esterne che hanno inevitabilmente inciso sulle prestazioni. Ci siamo assunti le nostre responsabilità dove necessario, abbiamo sostenuto con fermezza il club e lavorato a stretto contatto con la sua dirigenza per ristabilire stabilità e riportare la Juventus su un percorso costruttivo dopo la risoluzione delle sue questioni legali e regolatorie». Lo ha detto il numero uno di Exor J0hn Elkann, nella lettera agli azionisti allegata al bilancio 2025.

«In questo contesto, il 2025 è stato un anno dedicato a gettare le basi per una performance sostenibile sia dentro che fuori dal campo. Abbiamo supportato il club attraverso la nostra quota pro-rata in un aumento di capitale di quasi 100 milioni di euro e sostenuto importanti cambiamenti nella sua leadership».