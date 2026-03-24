Dopo mesi di trattative e indiscrezioni, la vendita di GEDI Gruppo Editoriale è diventata ufficiale: la holding della famiglia Agnelli-Elkann, Exor, ha ceduto il 100% del gruppo editoriale al conglomerato greco Antenna Group, controllato dalla famiglia Kyriakou. Il closing dell’operazione è stato perfezionato nella serata di ieri, segnando l’uscita definitiva degli Agnelli dall’editoria italiana.
L’accordo riguarda alcune delle principali attività editoriali del gruppo: il quotidiano la Repubblica, le radio nazionali Radio Deejay, Radio Capital e Radio m2o, oltre a testate e brand come HuffPost Italia, Limes, National Geographic Italia e la concessionaria pubblicitaria A. Manzoni & C. Non rientra invece nel perimetro della vendita il quotidiano La Stampa, per il quale era già stato firmato un accordo di cessione separato al Gruppo SAE.
Cessione Gedi Antenna – Le cifre dell’operazione
Il valore esatto dell’operazione non è stato reso pubblico nei comunicati ufficiali. Tuttavia, secondo quanto riportato da diverse fonti di informazione, l’operazione si sarebbe chiusa sulla base di un corrispettivo superiore ai 100 milioni di euro. Dettagli ufficiali non emergono nemmeno dal bilancio di Exor, i cui conti sono stati svelati successivamente alla chiusura dell’operazione Gedi.
All’interno della lettera agli azionisti, la holding della famiglia Agnelli ha infatti sottolineato la dismissione di quattro partecipazioni – Gedi appunto, oltre a Iveco Group, Lifenet Healthcare e NUO Capital – che nel complesso dovrebbero generare circa 2 miliardi di euro di incassi nel 2026, senza tuttavia specificare il dettaglio di ogni singola operazione.
Cessione Gedi Antenna – L’arrivo dei Kyriakou nell’editoria italiana
Con l’acquisizione di Gedi, Antenna Group – conglomerato internazionale attivo nei media e nell’intrattenimento – entra direttamente nel mercato dell’informazione italiana. Il gruppo ha dichiarato di voler rafforzare il portafoglio editoriale e sviluppare ulteriormente il business radiofonico, con l’obiettivo di creare un hub mediatico mediterraneo e investire in nuovi formati digitali, podcast e produzione audiovisiva.
L’operazione rappresenta quindi uno dei cambiamenti più significativi degli ultimi anni nel panorama dei media italiani: da un lato l’uscita definitiva della dinastia industriale torinese dall’editoria, dall’altro l’ingresso di un operatore internazionale che punta a trasformare il gruppo in una piattaforma mediatica con ambizioni più globali.