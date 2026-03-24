Dopo mesi di trattative e indiscrezioni, la vendita di GEDI Gruppo Editoriale è diventata ufficiale: la holding della famiglia Agnelli-Elkann, Exor, ha ceduto il 100% del gruppo editoriale al conglomerato greco Antenna Group, controllato dalla famiglia Kyriakou. Il closing dell’operazione è stato perfezionato nella serata di ieri, segnando l’uscita definitiva degli Agnelli dall’editoria italiana.

L’accordo riguarda alcune delle principali attività editoriali del gruppo: il quotidiano la Repubblica, le radio nazionali Radio Deejay, Radio Capital e Radio m2o, oltre a testate e brand come HuffPost Italia, Limes, National Geographic Italia e la concessionaria pubblicitaria A. Manzoni & C. Non rientra invece nel perimetro della vendita il quotidiano La Stampa, per il quale era già stato firmato un accordo di cessione separato al Gruppo SAE.