Inter: sale la pressione delle inseguitrici, ma il club tiene la vetta su campo e social

L’Inter mantiene la leadership sui social. Dopo i sorpassi della settimana scorsa, che avevano visto la Juve scendere dal primo al terzo posto, la classifica cambia ancora, ma i nerazzurri non perdono il primato. I bianconeri risalgono, superando il Milan e attestandosi al secondo posto. Nonostante ciò, la vetta sembra ancora lontana, con l’Inter a quota 45.500 menzioni e i bianconeri a quota 33.900. Questo quanto emerge dal ranking stilato da MediaScore, la rilevazione settimanale di Comin & Partners e Volocom sulle conversazioni social e le menzioni stampa e web dei 20 club di Serie A, una volta conclusosi il 30esimo turno di campionato. Il Milan è terzo, ma la distanza è ridotta: a separare il diavolo dal secondo posto sono solo 600 menzioni. Il Napoli vive un gran momento e grazie alla vittoria contro il Cagliari esce bene anche in classifica social guadagnando due posizioni e raggiungendo la zona Champions al quarto posto, con 22.400 citazioni. La Lazio, forte delle critiche, si arrocca al quinto posto con 18.000 menzioni.

MediaScore giornata 30 – Come cambia la classifica sui social Oltre ai già citati cambiamenti al vertice, la Roma sembra non emozionare più i tifosi, perdendo ben due posizioni in classifica e finendo al sesto posto. A fare scalpore sono i rossoblù di Bologna: con un +5 in classifica e 9.000 menzioni il salto di qualità è evidente. A deludere sono i tifosi bergamaschi che non discutono quanto sperato, con l’Atalanta che perde ben 4 posizioni e scivola all’undicesimo posto. Anche Lecce e Parma precipitano vertiginosamente, perdendo rispettivamente sei e sette posizioni in classifica: l’euforia dei giallorossi è durata pochissimo.

MediaScore giornata 30 – I temi del dibattito Come ogni settimana, i temi sono variegati e, talvolta, spinosi. Rappresentano, bene o male, un riassunto digitale della giornata calcistica: L’Inter perde terreno. L’Inter non sembra trovare pace, dopo la sconfitta di Bodo e il tracollo al Derby. Da quel momento, sembra si sia persa lucidità, i meccanismi non sono più quelli di una volta e Chivu zoppica. Certamente, il pari contro la Fiorentina non aiuta a placare gli animi neanche sui social, con i tifosi che iniziano seriamente a temere la rimonta dei rossoneri a -6 dalla capolista. Gli amanti dei nerazzurri hanno avuto da lamentarsi, per il gioco poco brillante contro i viola e le numerose offensive subite al Franchi. Al centro del dibattito, la prestazione scarsa di Bonny e la debolezza dimostrata in alcuni reparti. Gli interisti sembrano volersi sbarazzare di alcuni componenti poco performanti, che sembrano essere ormai alla fine di un ciclo. Ad aggravare la situazione, l’assenza di Lautaro, che continua a pesare sul reparto offensivo.

aggravare la situazione, l’assenza di Lautaro, che continua a pesare sul reparto offensivo. Il Diavolo accorcia le distanze. Questa volta i diavoli del Milan hanno approfittato dello scivolone nerazzurro, accorciando le distanze con i cugini e portandosi a -6 dalla vetta. La vittoria rocambolesca contro il Torino pare scacciare le critiche sul corto muso allegriano, grazie ai tre gol segnati ai granata. Ad accendere gli entusiasmi social, oltre al miraggio dello scudetto, è stato lo spettacolare gol di Pavlovic, dalla distanza: per un difensore non è la quotidianità. Oltre a questo, si è aggiunto il ritorno in campo di Gimenez, dopo mesi di assenza per infortunio. Anche il Torino ha regalato emozioni ai tifosi, grazie ad una partita scoppiettante e un gioco che sembra essere ritrovato.

Il Como stende il Pisa. I lariani si confermano una squadra offensiva, moderna, europea, anche nella partita contro il Pisa, battuto per 5-0. La sorpresa della Serie A sono proprio loro, e grazie al sogno Champions e una squadra giovane si stanno guadagnando un posto nei dibattiti social. Questa settimana, in particolare, si è aggiunta la scomparsa di uno dei proprietari della squadra, Hartono, ai quali è stata dedicata la vittoria. Per gli utenti social la chiave di questi successi è l’allenatore: Fabregas sta imponendo un gioco spregiudicato e coraggioso, fatto di verticalizzazioni e tanti gol. MediaScore 30 giornata – La classifica media ha un nuovo padrone La classifica media è stata ribaltata questa settimana! La Roma è prima in classifica, in modo totalmente inaspettato, guadagnando tre posizioni. A pagarne il prezzo sono i nerazzurri dell’Inter, che vivono un periodo duro, piazzandosi al secondo posto con 14.056 menzioni. Anche la Juve, di conseguenza, scende al terzo posto. Sicuramente il Milan non se la vive bene, perdendo l’attenzione dei media tradizionali: il quinto posto fa male per i Diavoli. Il Cagliari sembra galvanizzato dalle attenzioni, ottenendo ben 5.774 menzioni e guadagnando sette posti in classifica. L’Udinese, invece, se la passa malissimo: la sfida contro il Napoli, stranamente, non aiuta per niente, facendo sprofondare i bianconeri al penultimo posto in classifica, perdendo ben otto posizioni.