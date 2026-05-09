Quale è il tabellone playoff Serie B? D0po l’ultimo e scoppiettante turno andato in scena nella serata di ieri, la Serie B 2025/26 entra nella fase decisiva con i playoff, determinanti per assegnare l’ultimo posto disponibile per la promozione in Serie A. Dopo la promozione del Venezia – che si è laureato campione – e quella del Frosinone, una terza squadra si unirà a quella promosse nella massima serie.

Tabellone playoff Serie B – Il regolamento sugli incroci

Sono sei le squadre di Serie B che si qualificano ai playoff per la Serie A. Queste vengono inserite nel tabellone a seconda della loro posizione finale in classifica. In particolare, anche nel 2026, i playoff di Serie B vedono la terza classificata e la quarta in semifinale, mentre l’ottava affronta la quinta e la sesta la settima.

Le due qualificate in semifinale affrontano terza e quarta, con le due vincenti che si giovano la finale andata e ritorno per l’ultimo posto nella Serie A 2026/27. Dopo l’ultimo turno di campionato, le squadre qualificate per i playoff sono le seguenti, in rigoroso ordine di classifica:

3. Monza – 76 punti

4. Palermo – 72 punti

5. Catanzaro – 59 punti

6. Modena – 55 punti

7. Juve Stabia – 51 punti

8. Avellino – 49 punti

Tabellone playoff Serie B – Il regolamento delle partite

I quarti di finale o turni preliminari dei playoff con quinta e ottava a confronto al pari di sesta e settima vedono di scena una partita unica sul campo della squadra miglior piazzata. In caso di pareggio si disputano i supplementari, mentre non sono previsti i rigori: con il pari nei supplementari passa il turno la squadra meglio classificata nella stagione regolare, rispettivamente quinta e sesta.

Le semifinali si giocano tra andata e ritorno, quest’ultimo in casa di terza e quarta in classifica. In caso di pari reti tra i due incontri, passa in finale la squadra meglio classificata nella stagione regolare, senza supplementari o rigori.

Il regolamento nella finale dei playoff, di scena tra andata e ritorno, vede la miglior classificata giocare la seconda gara in casa. In caso di pari reti nel totale delle due gare passa la miglior classificata: anche in questo caso, non si giocano i supplementari, nè si tirano i calci di rigore.

Tabellone playoff Serie B – Tutti gli incroci

Di seguito, ecco come si incroceranno le squadre partecipanti ai playoff nei vari turni della competizione:

Turno Preliminare

Modena-Juve Stabia

Catanzaro-Avellino

Semifinali

Andata:

Modena/Juve Stabia vs Monza

Catanzaro/Avellino vs Palermo

Ritorno:

Monza vs Modena/Juve Stabia

Palermo vs Catanzaro/Avellino

Finale