Venezia, l'ex Milan Nicola Boscaro scelto come nuovo Chief Revenue Officer

Il manager – si legge in una nota della società – riporterà direttamente alla nuova presidente Francesca Bodie e al Consiglio di Amministrazione e, con il supporto del team di Elevate , avrà la responsabilità di guidare lo sviluppo strategico dei ricavi del Venezia. Un focus particolare sarà dedicato al posizionamento del nuovo stadio come polo di eccellenza, all’avanguardia per eventi sportivi e di intrattenimento in tutta la regione e nel Paese, alla valorizzazione dei diritti media del club e alla costruzione di partnership strategiche con i principali stakeholder istituzionali e culturali a livello locale, regionale e internazionale.

«Desidero dare il benvenuto a Nicola a nome di tutto il club – ha dichiarato la Presidente Francesca Bodie –. Nicola è uno dei dirigenti sportivi più esperti che io abbia mai incontrato nel cambiare il modo in cui i club generano ricavi e rafforzano la notorietà del marchio a livello internazionale. Sono certa che le comprovate capacità che lo contraddistinguono nello sviluppo dei ricavi e nella definizione di partnership ad alto valore, unite a una profonda conoscenza della Serie A e del sistema calcio, saranno determinanti per accelerare la crescita commerciale della nostra società. Insieme a Nicola e al resto del management desideriamo realizzare uno stadio di livello internazionale, che renda il Venezia una delle squadre di punta del calcio italiano, e che diventi un riferimento a livello mondiale per la musica e l’intrattenimento dal vivo. Il suo arrivo testimonia l’impegno e la visione della proprietà nel raggiungere standard di livello mondiale».

«Sono profondamente onorato di entrare a far parte del progetto del Venezia, sotto la guida e la visione di Francesca Bodie e dell’intero gruppo di azionisti – ha dichiarato Nicola Boscaro –. Ritengo che questo rappresenti oggi uno dei progetti più stimolanti e innovativi del panorama calcistico internazionale. Per me è al tempo stesso un grande onore e una grande responsabilità poterne fare parte, con un significato ancora più speciale per le mie radici venete».